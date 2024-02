Las 10 características que tiene un buen jefe, según 'Forbes'

En el ambiente laboral hay varios factores que pueden contribuir a que se sienta cómodo, entre ellos unos compañeros amables y un superior jerárquico comprensivo, pero, ¿cuáles son todas las características que tiene un buen jefe?

La revista 'Forbes' se dio a la tarea de realizar una investigación en la que concluyó que son 10 los rasgos que caracterizan a un buen jefe, los cuales le exponemos a continuación.



Así es un buen jefe laboral

1. Un buen jefe está dispuesto a probar cosas nuevas y no teme en salir de su zona de confort si esto le permite a su equipo obtener buenos resultados, por lo cual, siempre escucha a sus trabajadores para reconocer las ideas frescas que puedan aportar.



2. Trata a sus empleados como seres humanos, prestando atención a sus problemas y necesidades, siempre priorizando su bienestar.



3. No es favoritista, aunque esto no implica que no reconozca el esfuerzo de sus empleados, a quienes trata con igualdad y respeto.



4. Le da retroalimentación a sus empleados, sin por ello exponer en público sus errores ni recriminarlos cuando las cosas no salen como se tenía previsto.



5. Explica sus decisiones para que sus trabajadores entiendan por qué se está llevando a cabo un plan o tarea de cierta manera, evitando que se crea que se llegó a esto de manera arbitraria.



Un buen jefe no duda en felicitar a sus trabajadores por un trabajo bien hecho. IStock

6. Tiene sentido del humor, característica que ayuda a que no impere un clima de tensión en el área laboral.



7. Pide esfuerzo sin llegar a obsesionarse con la perfección, pues sabe que no todo depende de los empleados y que todos pueden cometer errores.



8. Le preocupan las aspiraciones y sueños de tus empleados. Su objetivo no es frenar su talento, sino ayudarlos a crecer para desarrollarse profesionalmente en ese o en otro trabajo, según sea el plan de vida de cada uno de sus trabajadores.



9. Reta a sus empleados y sabe motivarlos para dar el máximo de sí mismos, ya que no los subestima y sabe lo que valen.



10. Cree que es un jefe terrible. Puede sonar irónico, pero un buen jefe se preocupa tanto por dar todo de sí, que piensa que nunca hace lo suficiente, aunque sus empleados digan todo lo contrario.

ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio