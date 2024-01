¡Prepárese! Las 10 preguntas más difíciles que le harán en una entrevista de trabajo

Si está por tener una entrevista de trabajo, tome nota de las preguntas más frecuentes y que suelen ser las más complicadas de responder para que se prepare y salga victorioso.



Es común que durante una postulación laboral, el entrevistador haga preguntas con cierto grado de complejidad que pueden ir más allá de los conocimientos académicos o laborales. En ocasiones también agregan algunos temas que son más bien reflexivos o enfocados a los valores de las personas, esto para saber qué tan compatible es la persona con la empresa.



Si está apunto de tener una entrevista de trabajo o bien, quiere estar preparado para cualquier ocasión que lo amerite, tome nota.



¿Cuáles son las 10 preguntas más difíciles en una entrevista de trabajo?



De acuerdo con el blog del portal de búsqueda de empleo Indeed, estas podrían ser algunas de las preguntas más difíciles a las que se enfrente un entrevistado.





1. ¿Cuáles son sus debilidades?



Para responder, los expertos recomiendan que piense en una crítica constructiva que le hayan hecho o en una debilidad que sepa que tiene, junto con las formas en que trabaja para superar esa debilidad.



2. Cuénteme de alguna vez en la que superó un obstáculo



Los empleadores hacen esta pregunta para comprender cómo afronta las dificultades, sea honesto y responda cómo fue que pudo resolver un problema laboral importante. Mencione qué aprendió durante el proceso.





3. ¿Cómo maneja el estrés?



La recomendación es que explique cómo responde al estrés con un ejemplo. Esto demuestra a los empleadores que es capaz de gestionar bien situaciones bajo presión.



4.¿Por qué deja su puesto actual?



El motivo por el que deja su puesto actual puede ser información importante que los empleadores deben comprender. Les ayuda a garantizar que la vacante se ajuste mejor a sus habilidades y antecedentes.



Responde con honestidad y confianza iStock

5. ¿Por qué quiere trabajar aquí?



Sea honesto acerca de por qué quiere trabajar en la empresa y enfatice el valor intrínseco que el trabajo puede ofrecerle por encima de los valores extrínsecos como salarios más altos y mejores beneficios.



6. ¿Cuáles son sus mayores fortalezas?



Otra de las preguntas más difíciles en una entrevista de trabajo es esta, ya que suele costarnos más trabajo hablar bien de uno mismo. Es importante que demuestre seguridad y confianza en su respuesta.



Siempre es bueno dar una buena primera impresión en los procesos de reclutamiento IStock

7. Describe al peor jefe que haya tenido



No se trata de hablar mal de las personas, más bien de entender por qué no funcionó la relación laboral con esa persona, así que analice qué fue lo que pasó para que no fuera un buen jefe para usted.



8. ¿Por qué deberíamos contratarlo?



Aquí también es muy importante que responda con suficiente seguridad para que deje claro que es el mejor elemento que podrían encontrar para la vacante.



9. ¿Cuál es tu definición personal de éxito?



No trate de quedar bien ni usar discursos prefabricados, sea honesto y responda para usted qué representa ser una persona exitosa y cómo lo va a lograr.



10. ¿Qué le motiva?



El entrevistador busca saber que tiene suficientes motivos para comprometerse con la empresa y no está de paso. Cuéntele los planes a futuro, si planea comprar una casa, un auto, hacer un viaje.



LESLIE SANTANA

Para Portafolio