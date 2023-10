15 reglas para renegociar una oferta de trabajo con el empleador

Existen ocasiones en las que los candidatos a un empleo pueden darse el lujo de renegociar los términos de una oferta de trabajo porque tienen una destacada hoja de vida o una larga experiencia.



Por lo tanto estas personas pueden recibir varias ofertas de trabajo y ser requeridas por múltiples, pero las condiciones de la oferta no se ajustan a sus necesidades, en tal caso ¿qué puede hacer?



Pues bien, Deepak Malhotra, profesor Eli Goldston de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, brinda 15 consejos para que pueda pedir al empleador ciertos ajustes en la oferta laboral:



1. Sea simpático para entablar una buena negociación. No es bueno parecer codicioso o parecer soberbio. Se trata de caer bien.



2. Sustente por qué pide un cambio o mejora. Para ello tenga en cuenta sus habilidades, esto le permitirá al empleador por qué merece lo que pide.



Ahora bien, recuerde utilizar un tono conciliador.



3. No se muestre como inalcanzable. Aunque es bueno que exija, debe ceder en algunas cosas, esto demostrará que tiene el interés en la vacante. Malhotra recomienda que hable de otras opciones, pero al tiempo que explique por qué renunciaría a ellas.



4. Como dicen coloquialmente ' no muestre el hambre'. Es importante que no se muestre desesperado o ansioso, sea paciente para que el empleador tenga tiempo de pensar en sus requerimientos.



5. Intente entender al empleador para conectar con sus intereses y conjugarlos con los suyos.



6. Tengan en cuenta que todo tiene su límite. Su trabajo es descubrir hasta donde puede ceder la empresa. Recuerde que el empleador a veces debe cumplir normas.



7. Sea inteligente con las preguntas incómodas. Si usted hace una petición puede que le punjan aprueba, lo más relevante en estos casos, según dice el profesor, es que mantenga la calma y evite reacciones descontroladas.



8. Aprenda a leer entre líneas. Se trata de que entienda que a veces en las preguntas del entrevistador puede esconder una segunda intención, no necesariamente desestabilizar, o incluso puede que no haya una segunda intención, pero si afina esta capacidad, podrá fluir mejor en la conversación, aunque recuerde siempre responder con honestidad y de manera natural.



9. No piense únicamente en el salario, negocie otras condiciones como las funciones, el horario, los tiempos de descanso, los lugares de trabajo, entre otros factores.



10. Desde el principio sea certero, vaya al 'grano' con lo que quiere. El experto asegura que el empleador espera conocer desde el principio sus condiciones para ir valorando si puede o no acceder.



11. A medida que avance en la negociación, vaya evaluando cuáles peticiones podría abandonar y no sea insistente si en alguna de ellas no ve una respuesta afirmativa.



12. Considere que hay unos tiempos que pueden tomar las empresas para analizar sus peticiones. No intente presionar demasiado porque podría ser descartado en el proceso de selección.



13. Evite dar ultimátums y si el empleador lo hace con usted no caiga en ellos. Según explica Malhotra a nadie le gusta sentirse presionado, pues esto denota agresividad, entonces podría dañar el proceso. Más bien, recomienda que sea cordial y tranquilo.



14. Un 'No' no es algo innegociable. A veces el empleador puede decir que algo en el momento no puede realizarse, pero en el futuro puede valorarse, si es así, usted tiene una posibilidad. De vez en cuando todo cambia conforme se gana confianza en el trabajador.



15. Si no logra que accedan a sus peticiones no debe sentirlo como un fracaso profesional. Si finalmente no consigue que sus requerimientos sean tenidos en cuenta, puede ser la oportunidad para encontrar otro empleo mejor que se acople realmente a sus necesidades.



