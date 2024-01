Las 2 respuestas que puede usar si no sabe qué decir en una entrevista de trabajo

El panorama laboral en el país es cada vez más complejo; sin embargo, diversas universidades, influencers y especialistas en reclutamiento han puesto a la mano de los ciudadanos formas de brillar en las entrevistas de trabajo para conseguir el puesto deseado. Por ello, en esta ocasión le daremos dos consejos para responder si no sabe qué decir durante un encuentro con reclutadores.

La Universidad de Alicante destaca que siempre es importante investigar a la empresa en la que se postula, ya que, en muchas ocasiones, los entrevistadores preguntan el porqué está interesado en unirse a su equipo de trabajo, para lo cual, puede apoyarse de datos de la empresa, destacando lo que puede hacer para mejorar sus procesos o estrategias.



(Siga leyendo: La frase que debe usar en una entrevista de trabajo si quiere que lo contraten).



Según la misma entidad académica, debe olvidarse de los nervios, no interrumpir y tampoco cruzar los brazos, ya que esta última acción podría ser interpretada como una actitud a la defensiva. En cambio, recomienda mirar a los ojos, ser simpático y sentarse derecho.

Recuerde mostrarse entusiasta y positivo durante su encuentro con el personal del departamento de recursos humanos IStock

Dos respuestas que lo salvarán en una entrevista de trabajo

En general, se pueden enlistar un sinnúmero de consejos para las entrevistas de trabajo, pero en la práctica, es posible que todo lo aprendido se evapore de la mente por un ataque de nervios o simplemente porque es mucha información. Por eso, siempre es bueno tener una salida para las preguntas con las que no se sienta completamente cómodo o seguro.



(Siga leyendo: Estas son las debilidades que podría resaltar en una entrevista de trabajo).

Al respecto, Teresa Freeman, ejecutiva de recursos humanos para empresas como Amazon, señaló para CNBC dos respuestas para salvar una entrevista de trabajo. La primera consiste en repetir o reformular una pregunta del entrevistador, esto para asegurarte de comprender a plenitud lo que se está pidiendo, ya que en sus palabras: “A veces no se sabe cómo responder o se puede pensar que no lo sabe porque no escuchó bien o por la forma en la que fue planteada la pregunta”.

Otra respuesta infalible que puede usar si no sabe qué decir en una entrevista de trabajo es traer a colación un tema relacionado, ya que, si no está muy especializado en lo que se está cuestionando, puede intentar redirigir al entrevistador a algo en lo que destaque por su experiencia y que tenga que ver con lo solicitado.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio