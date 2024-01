Las 7 frases que nunca debe decir en una entrevista de trabajo, según una experta

La entrevista de trabajo es una instancia en la que no todas las personas saben cómo comportarse. Pero siempre hay expertos que tienen consejos fundamentales para ello. Por ejemplo, Jermaine Murray, un exreclutador que trabajó para importantes empresas como Google, Facebook y Microsoft, que reveló las siete frases que nunca deben decirse.

Así lo hizo en un artículo para CNBC, donde recomendó siempre pensar en la imagen que uno quiere proyectar en las personas que potencialmente lo van a contratar.

Las cosas prohibidas para la entrevista

Las frases que Murray sugirió nunca decir en las entrevistas de trabajo son:

1. "Haría cualquier cosa"

Si bien se puede pensar que diciendo esto uno suena flexible y dispuesto, los reclutadores quieren ver candidatos que tengan las cosas y los límites claros. Además, puede sonar desesperado. En lugar de esto, puede plantear qué le apasiona a uno y en qué otros roles se podría acomodar.

(Vea: El consejo clave para una entrevista de trabajo, según ex RR. HH. de importante empresa)



2. "¿Qué hace su compañía?"

No importa si la empresa lo fue a buscar o no, es importante que tenga una idea de a qué se dedican allí. De otra forma, quedaría como que le falta preparación. Una alternativa es pedir información acerca de qué hacen en un departamento específico.

3. "No tengo ninguna debilidad"

Si le piden que mencione fortalezas y debilidades, no es recomendable que diga que no tiene ninguna. Eso puede llegar a exponer falta de autoconocimiento. De otra forma, puede hablar de desafíos que tuvo que enfrentar.

Demuestre interés por desarrollarse y adquirir un mayor nivel de autoconocimiento. 123rf

4. "Odié a mi último jefe"



Es importante que a los reclutadores les demuestre profesionalismo. Por eso, tiene que evitar hablar mal de relaciones laborales pasadas. Lo que sí puede hacer es comentar qué aprendió de su trabajo anterior.

5. "No sé"

Si no tiene conocimiento sobre alguna herramienta, no se quede únicamente en decir eso, sino que tiene que compartir cierto interés por aprender.

(Vea: Las 100 compañías que más contrataciones de trabajo remoto hacen)



6. "Puede verlo en mi CV"

Su CV es simplemente un documento que respalda su experiencia. Sin embargo, la entrevista está para que usted hable por él. Puede mencionarlo, pero ampliar la información.

7. "¿Cuándo me empiezan a pagar?"

Puede dar la impresión de que lo único que le importa es el dinero. No obstante, eso no significa que no pueda hablar de su salario y los beneficios que va a recibir.

EMILIA GAGLIARDO

Para Portafolio