Gremios alertan al Congreso por riesgos de reforma laboral

Tras la ponencia de archivo que se radicó el pasado lunes en el Congreso de la República para hundir la reforma laboral, siguen llegando alertas frente a los efectos negativos que tendrá esta iniciativa en caso de ser aprobada.



En esta ocasión, el turno fue para el Consejo Gremial, que señaló que en un contexto de desaceleración y un mercado que genera cada vez menos empleos, es necesario evitar este tipo de proyectos, que terminarán estipulando la pérdida de empleos formales.



“La reforma laboral propuesta no resuelve los problemas estructurales del mercado laboral colombiano, como la alta tasa de desempleo y de informalidad laboral, así como tampoco actualiza el sistema legal a las nuevas dinámicas laborales”, sostienen en una comunicación enviada a la Cámara de Representantes.



Así mismo, resaltaron que no se puede pasar por alto la “significativa mayoría” de trabajadores informales, centrándose únicamente en el 45% de trabajadores con empleo formal. Las modificaciones en materia laboral deben abordar las necesidades de los diferentes tipos de trabajadores y de sectores productivos, buscando solucionar los problemas estructurales del mercado laboral.

Andrés Forero, uno de los proponentes del archivo, explicó que esta iniciativa no le hace bien al país y no soluciona los problemas de fondo que vive el mercado laboral.



“Tenemos una informalidad muy alta y entonces esperaría que una reforma laboral buscara mejorar el número de empleos, buscara crear empleos, buscara dar mejores condiciones para la generación de empleos, o buscara incentivos para la formalización, pero no es así, no vemos eso en el proyecto”, agregó Forero.

