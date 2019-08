Las empresas de los sueños de los colombianos en 2019

Las nuevas generaciones quieren ser auténticas en el trabajo. Y no solo eso, pues demandan que las empresas tengan un propósito y un sentido para su vida. Quieren verdad, transparencia, autenticidad y honestidad. Nada menos.



¿Cuáles son así las empresas de los sueños de los jóvenes colombianos? Una encuesta realizada por CIA de Talentos y que contó con el respaldo de elempleo.com, ubicó a Google como la empresa donde más quieren laborar las nuevas generaciones de nuestro país.



“Google es un lugar increíble para trabajar y no precisamente por las razones que muchos se imaginan. Tenemos beneficios increíbles, horarios flexibles, acceso a comida saludable, sitios para relajarnos y divertirnos, pero esto es solamente una evidencia tangible de una filosofía mucho más grande: todos los ‘googlers’, como nos llamamos internamente los empleados, somos el corazón de una compañía enfocada en las personas”, comentó a elempleo.com Ana Lucía Lenis, gerente senior de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google para la región central y Andina.



En total, 28.770 jóvenes participaron del estudio Carrera de los sueños 2019. Luego de Google, aparecieron, en su orden, Bancolombia, Ecopetrol, Avianca, ABInBev (Bavaria), Coca Cola, Naciones Unidas, Nutresa, Grupo Éxito y Alpina.



'Valoramos la opción de crecimiento, los beneficios que nos permitan equilibrar vida y trabajo. Nosotros nacimos para vivir, no para trabajar', contó en el evento de premiación Jesús Londoño, ingeniero de 24 años, trainee de Finanzas BASF.





“Trabajamos permanentemente en generar experiencias que les permitan a todos nuestros colaboradores desarrollar sus proyectos de vida. El reto que hemos tenido con los millennials ha sido muy grande, porque ha implicado una transformación, pero también nos ha demostrado que de esa manera es que logramos mantener una organización sostenible hacia el futuro y con nuevos retos que surgen ahora con la llegada al mercado laboral de los centennials”, aseguró por su parte Enrique González Bacci, vicepresidente corporativo de Gestión Humana del Grupo Bancolombia.



‘Una empresa en la que yo sueño trabajar me va a dar a mí aprendizaje y desarrollo (…) Los jóvenes se preocupan por poderse conectar y ser auténticos en el trabajo. La empresa debe permitir hacer lo que te gusta, desarrollarte en un ámbito que es de tu gusto y placer y donde yo puedo contribuir más’, afirmó Esteban Morín, director para América Latina de CIA de Talentos.



Finalmente, Ximena Morgan, gerente general de elempleo.com, dio más pistas sobre lo que debe tener una empresa de los sueños: “Las compañías deben tener mucha coherencia, que sean muy transparentes en todo su actuar y hacer. Que permitan a las personas saber que están en una compañía que representa sus valores y que les van a permitir un proceso de proyección profesional futura, independientemente de que piensen que se van a quedar allí toda la vida”.



