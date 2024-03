Camino al éxito: las frases que debería evitar para no quedar mal en su trabajo

Una de las claves para tener éxito en su área de trabajo tiene que ver con la manera en la que se relaciona con sus compañeros, superiores e incluso subordinados, por lo cual, la comunicación es un pilar que no debe descuidar cuando se trata de tener asensos laborales. Así que en esta ocasión le diremos cuáles son las 2 frases que debe utilizar para ser exitoso y cuáles son las expresiones que debe evitar.

Frases que podrían garantizarle el éxito profesional

A diferencia de lo que muchos piensan, los halagos y elogios desmedidos a las personas no son lo que verdaderamente motiva la confianza en los puestos de trabajo. En cambio, el hecho de ser agradecido siempre será bien visto por sus jefes y personas a su cargo.



En este sentido, un estudio emitido por la Universidad de Portland en 2019, encontró que, los empleados que reciben comentarios positivos son más saludables, trabajan más motivados y con mayor determinación.



Por lo que, una de las frases que deben imperar en su comunicación en el sitio de trabajo es "gracias", la cual puede emitir no solo en respuesta a favores, sino como un reconocimiento a esfuerzos y colaboraciones, ya que esto le permitirá a su equipo de trabajo sentirse importante y útil.



Recuerde que la comunicación es clave en su camino al éxito profesional. IStock

Otra de las frases que podría empezar a incluir en su léxico es "agradezco su paciencia" en lugar de "lo siento", pues, la psicoterapeuta Beverly Engel afirma en su libro The Power of an Apology (El poder de una disculpa), que pasarse la vida pidiendo perdón envía un mensaje de falta de confianza e incompetencia.



Por lo que, en vez de asumir culpas por situaciones que quedan fuera de su control, puede optar por dejar en claro su agradecimiento por la comprensión y apoyo en problemas o situaciones que no dependieron de usted.

Las frases que debe evitar si busca triunfar en el trabajo

Así como hay algunas expresiones que lo pueden conducir al éxito, hay otras que pueden denotar falta de compromiso, responsabilidad e incluso, holgazanería, por lo que, debe evitarlas a toda costa, siendo algunas de las más comunes frases como: "es lo que es" y "no recuerdo haber recibido ese correo".



De hecho, de acuerdo con CNBC, John McWhorter, lingüista y profesor asociado de la Universidad de Columbia, confesó en el pódcast Unconfuse Me que la primera frase puede denotar una falta de interés total en los problemas de los demás, dejando a la vista su falta de empatía y compañerismo.



Mientras que la expresión "no recuerdo haber recibido ese correo" deja en claro que el asunto del correo no era de su interés, olvidó responderlo o simplemente no lo vio por una falta de seguimiento a su buzón, según acotó escribió Rebecca Zucker para el medio citado.

