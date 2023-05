Las mujeres están inconformes con el aporte de los hombres al hogar

A propósito del Día Internacional del Trabajo que se conmemora este 1 de mayo, un estudio muestra que el 78 % de las mujeres cree que los hombres deberían tener más responsabilidad en el trabajo doméstico.

(Vea: Los colombianos quieren trabajar en empresas con propósito social).

Provokers, agencia de investigación de mercados, hizo el estudio 'Mujeres: luces y sombras', con más de 400 colombianas de diferentes niveles socioeconómicos y edades.



Según el análisis, hoy reconocen que han ganado batallas en el campo laboral y que están en una posición que las pone a la par de los hombres.



El 81% siente que están igualmente preparadas para el mundo laboral que los hombres, se consideran independientes y que pueden valerse por sí mismas.



Sin embargo, asumir un rol productivo les ha traído un costo muy alto, ya que han mantenido los papeles tradicionales, que social y culturalmente se le han impuesto, como el cuidado del hogar y de sus familias.



(Vea: Equidad de género y atracción de talento joven).



Pero a esto, dice el análisis, se suma la autoexigencia: una preocupación constante por desarrollar todos sus roles de forma perfecta, en donde puedan demostrarles a todos y a sí mismas que están en capacidad de responder con los mejores resultados.



En el estudio, dice Provokers, “confiesan sentirse abrumadas. El 50% piensa que el trabajo actualmente no es compatible con la crianza de los hijos. El 37% percibe que a veces le resulta difícil concentrarse en el trabajo debido a sus responsabilidades familiares. Y a la mitad le cuesta compatibilizar los quehaceres de la casa y el cuidado de la familia con el trabajo”.



Paula Duque, gerente de planeación estratégica de la firma, indica que “las mujeres buscan coequiperos, pero no ceden terreno, no sueltan porque no confían, hacerlo les implica un reto: deben empezar a reconocer en el hombre sus capacidades de ser papás, amos de casa, educadores, cuidadores para que haya ejercicios de corresponsabilidad al interior de los hogares y familias”.



(Vea: Los mejores lugares para trabajar en Colombia para las mujeres).



Por otro lado, en el mundo laboral, aún siguen sintiendo discriminación y desigualdad en tres aspectos.



El primero está relacionado con la maternidad. Ser mujer implica que puede quedar embarazada o que puedes tener hijos que implican permisos especiales, por lo que el 57% cree que para los empleadores es más difícil trabajar con mujeres por estos permisos.



El otro asunto tiene que ver con la desigualdad, solamente 3 de 10 de las consultadas opina que hay igualdad de oportunidades laborales a la par con los hombres.



Lo mismo pasa con la remuneración. Apenas 4 de 10 dice tener una remuneración justa y acorde a su trabajo.



El estudio también señala que más del 60% genera ingresos, pero tan solo un 9% de ellos los destina para sus gastos personales (cuidado personal ropa, peluquería, gimnasio, etc.), es decir, el 91% se usa para cubrir los gastos y necesidades del hogar.



(Vea: Las mujeres son indispensables para las organizaciones).



Las presiones han tenido consecuencias importantes en su salud física y emocional. Más del 50% ha sido diagnosticada con alguna condición o enfermedad sobrepeso, hipertensión, colesterol alto, y el 45% ha sido diagnosticada con una condición de salud mental, principalmente el estrés (28%), problemas de sueño (17%) y depresión (15%) son las más dictaminadas.

PORTAFOLIO