Los 2 datos de su hoja de vida que podrían hacerle perder el trabajo de inmediato

Su experiencia podría ser excelente, pero si no sabe expresarla puede terminar perdiendo el trabajo de sus sueños.

Al momento de elaborar un CV, una de las preguntas que suele abordar a las personas es qué datos se deben incluir, para lo cual, incluso hay recomendaciones cuando no se cuenta con experiencia laboral. Pero lo que pocos saben es que hay dos errores que podrían costarle el empleo de sus sueños y que, en realidad, suelen ser cometidos por la mayoría de las personas ¿Usted también ha caído en ellos? Descúbralo.

Ex reclutadora de Amazon dice cuáles son los errores más comunes en un CV

Lindsay Mustain, ex reclutadora de Amazon, señala que hay un error que ha visto replicarse en un sin número de currículums y que, de hecho, con base en su experiencia, es el principal factor por el que no contratan a los candidatos, ya que estos no logran diferenciarse del resto y pasan a ser uno de los talentos del montón.



Tenga cuidado de qué datos presenta en su CV. IStock

Pero, ¿en qué consiste ese error? De acuerdo con la experta, todo se reduce a plantear la información de su CV como si fueran respuestas de concurso, o lo que ella denomina “respuestas de Miss América”, mismas que consisten en declaraciones simples que no ahondan en lo que los candidatos realmente lograron en sus trabajos anteriores.

Otro error que va de la mano del anterior consiste en no cuantificar los logros, algo que si se hace, podría captar la atención de los reclutadores, quienes al disponer de poco tiempo para revisar todos y cada uno de los CV, se concentran en las hojas de vida que cuentan con datos duros en la experiencia de los trabajadores.



Por ello, la reconocida experta citada por CNBC acota que lo mejor que puede hacer para evitar que su CV no sea considerado para un puesto es el hecho de cuantificar y enumerar sus logros, ya que, "cuantas más métricas y análisis pueda agregar a su currículum, más impresionante lucirá".



De hecho, Mustain resalta que, al ver la cuantificación de sus logros, los reclutadores sabrán inmediatamente qué es lo que abonó a sus empleos anteriores, dándole así mayor énfasis a sus capacidades, todo por percatarse de los resultados que es capaz de obtener