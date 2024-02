Los 5 consejos que necesita para hablar en público como un profesional

Puede resultar un verdadero reto, pero, lo cierto es que hablar en público es una habilidad necesaria no sólo para el ámbito laboral, sino para lograr tener una mejor comunicación en cualquier tipo de entorno, ya que esta es una destreza de los buenos líderes y de las personas con escucha activa. Así que si quiere aprender a desarrollarla, será mejor que lea estos consejos emitidos por especialistas.

De acuerdo con Mayo Clinic, el miedo a hablar en público es una de las formas de ansiedad más habituales, misma que puede desencadenar diversas manifestaciones físicas del nerviosismo, tales como sudoración en las manos y voz temblorosa, sin embargo, la preparación y la práctica pueden ayudarlo a superar esta fobia.



5 consejos para hablar en público y no morir en el intento

Aunque el consejo más utilizado para hablar en público consiste en imaginarse a su audiencia en ropa interior, en realidad hay tips menos bochornosos y más efectivos, tal y como los que cita la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en su blog, los cuales se resumen en 5 tips infalibles.

El primero consiste en preparar su presentación, ya que, cuanto más informado esté mejor preparado se sentirá. Además de dominar el tema también es necesario que segmente su tiempo con la finalidad de tocar todos los puntos; para esto puede esquematizar sus subtemas con base en los objetivos de su discurso.



Evite perder el contacto visual con los asistentes, ya que esto podría generar en ellos desconfianza y falta de interés. IStock

En segundo lugar, se recomienda buscar estrategias para conectar con el público desde un inicio, algo que los enganchará en sus palabras y ayudará a mantenerlos interesados en lo que usted está exponiendo; siempre procurando mantener el ritmo del discurso para evitar que este se torne demasiado técnico, repetitivo o improvisado. De hecho, el tercer tip para hablar en público consiste en utilizar un lenguaje sencillo para comunicar de una forma clara y eficaz.

Como cuarto consejo, es necesario que no se exceda leyendo, ya que esto denota falta de preparación y nerviosismo; si se confía en lo que escribió en las tarjetas y de pronto se pierde en el texto, la audiencia comenzará a perder interés. Sin embargo, esta herramienta puede ser utilizada solo para tener en mente los temas que no debe perder de vista, jugando una suerte de índice de su presentación, algo que lo ayudará a no dejar fuera de su speech todo lo que planeó durante su estrategia comunicativa.



Por último, APD aconseja mantener el contacto visual con los asistentes, ya que esto le permite crear una conexión y ambiente de confianza. En cambio, si mantiene su mirada sobre sus notas o hacia el suelo, el público se percatará de su inseguridad, generando así falta de confianza, interés y atención.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio