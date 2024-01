Los 'tips' para llevarse bien con sus compañeros de trabajo y evitar un ambiente tenso

Uno de los atributos a los que se les da más énfasis al momento de valorar un trabajo es el clima laboral, el cual si bien no representa una retribución económica, sí puede posicionarse como un factor determinante al momento de decidir continuar en un empleo. Por ello, siempre es importante desarrollar una relación cordial con sus compañeros de trabajo, para lo cual, pueden servirle estos 'tips' brindados por una experta.

Si bien el clima laboral no sólo incluye la relación con los compañeros de trabajo, OCC destaca que es uno de los factores más importantes, ya que los colaboradores con una mala actitud o comportamientos tóxicos pueden ser perjudiciales para la compañía. Mientras que las relaciones basadas en el respeto y compañerismo pueden traer grandes resultados no solo para la empresa, sino para el desarrollo profesional de cada uno de los empleados.



(Siga leyendo: Las 3 características que indican que un jefe no es bueno para ese puesto).



'Tips' para llevarse bien con sus compañeros de trabajo

Por su parte, María Pilar Sanz, coach coactivo, señala en su blog personal que, es aconsejable el hecho de tener una relación cordial con sus compañeros de trabajo, ya que esto permite que la comunicación fluya y el trabajo se haga menos pesado, para lo cual aporta cinco consejos para construir relaciones basadas en el respeto con sus compañeros.

Lo primero que tiene que hacer es analizar qué emoción predomina cuando se relaciona con sus compañeros laborales, ya que, a partir de esto, puede trabajar en la manera en la que es percibido, siempre procurando transmitir emociones positivas durante su interacción con ellos y dejando de lado las predisposiciones negativas por eventos ajenos a su relación laboral.



(Siga leyendo: El rasgo que tiene una persona que es más resiliente que los demás).



Recuerde siempre ser respetuoso con sus compañeros de trabajo. IStock

En segundo lugar, la especialista recomienda "desconectar a la persona de sus acciones". Recuerde que todos pueden cometer errores y no por eso deben ser juzgados para siempre por una misma equivocación. Si un compañero hizo algo que le molestó en un momento puntual, esto fue una consecuencia de su emoción o pensamiento en ese momento y no es algo que deba recriminarle toda la vida.

De hecho, la tercera clave para tener una buena relación con sus compañeros de trabajo consiste en ser empático y no guardar rencor. En este sentido, también es importante que no se tome las cosas personales, ya que esto solo lo llevará a crear un ambiente laboral tenso.



(Siga leyendo: Las 3 características que tienen las personas con inteligencia emocional, según Harvard).



Por último, si quiere forjar una buena relación con tus compañeros, es importante tener una comunicación basada en la escucha activa, así como ser respetuoso y tolerante, aprendiendo a reconocer los éxitos y virtudes de los demás.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio