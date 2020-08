Los empleos que aspira crear el Gobierno, proyecto por proyecto

Si bien el Gobierno ya ha venido dando algunos detalles del plan de reactivación de la economía, este diario accedió a un documento que se socializó a propósito de la discusión del Presupuesto General de la Nación del 2021, en el que se señalan cuáles son los sectores que van a aportar el millón de empleos que se anunciaron con el plan de reactivación.



De acuerdo con el documento, los $109,4 billones que se van a destinar para generar esa cantidad de empleos están repartidos en inversión privada ($56,2 billones), público-privada ($18 billones), privada con incentivo fiscal ($25,9 billones), pública ($9,3 billones), y gasto público con $24,9 billones. Y aunque se había dicho que serían 1 millón de trabajos, en el documento se calcula que se crearían solo 774.272, en un plazo de entre 3 y 10 años.



Ese panorama contrasta con la pérdida que ha dejado la pandemia, que supera los 4 millones de puestos y que ha dejado al país con un tasa de desempleo que ronda el 20%.



Cabe decir que según las proyecciones de la Ocde, el país terminaría el año como uno de los que más perdería puestos de trabajo, con un alza al cierre de este año que oscilaría entre 7,5 y 9,3 puntos porcentuales.



En ese sentido, y como ya se ve en las cifras, el 75% de las inversiones vienen de fuentes privadas y están concentradas en energía, hidrocarburos, minería, transporte y vivienda. Y si se mira en detalle, todos los empleos del plan vienen de estos sectores.



Para el caso de los proyectos con fuentes de inversión privadas o alianzas público-privadas (APP), el grueso del total de los puestos de trabajo para la reactivación vienen del sector de transporte, que tiene cinco iniciativas y 61.147 empleos, y de las APP provienen 310.244 plazas en vías primarias, obras fluviales, carreteras de acceso a ciudades y plantas de tratamiento de aguas residuales y acueductos, con 310.244.



Otro programa que traería una gran cantidad de empleos es el de subsidios de vivienda que lanzó el Gobierno, denominado FRECH NO VIS, que tendría unas vigencias futuras por $2,6 billones y crearía 236.000 empleos.



En el renglón de la inversión privada, los proyectos para el fortalecimiento de la red vial crearían 105.593 empleos, con una inversión de $11.474 millones, y a ese se le suman los proyectos de las tecnologías de la información, que tienen una inversión de $373.000 millones, y no se detalla cuántos trabajos generaría. Y aunque en ese tipo de inversión se calcula que sería de $9,3 billones para los próximos 10 años, no se explica qué otros proyectos harían parte de ese plan.



Por otro lado, el Gobierno también habló de los programas que aceleraría como parte del plan de reactivación. “Este compromiso también integra la aceleración de los proyectos de iniciativa privada y público-privada, que se verán representados en puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua, autopistas de cuarta y quinta generación, al igual que el impulso indeclinable a expandir con velocidad la construcción de vías terciarias, con la mayor inversión en años, que nos asegure más de $1,5 billones para la integración territorial y la puesta en marcha, por supuesto, del Plan Bicentenario”, anunció el presidente Duque en su discurso de instalación del Congreso.



Según se pudo establecer, en el programa de “Concluir, Concluir, Concluir” habría 28 proyectos que terminaría la administración Duque, que incluyen 14 vías nacionales y 8 regionales. Con la iniciativa se crearían 39.570 empleos directos, con unos ingresos mensuales de $126.299 millones mensuales que entrarían a la economía entre 2021 y 2022.



El otro programa clave es el de “Vías para la legalidad”, que incluye 22 corredores entre carreteras nacionales (19) y regionales (3). Esas obras crearían 66.123 empleos directos, y le generaría a la economía $72.222 millones entre 2021 y 2022.



El documento también revela que el Gobierno tendrá 17 proyectos para la reactivación en el corto plazo, que están repartidos en iniciativas de transformación digital, inversión extranjera, bioseguridad y salud y sociales. El 82% de esos proyectos, según el Minhacienda, no requieren inversión de recursos adicionales.



Ante ese panorama y si bien el lunes se anunció el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio, por lo que las empresas podrán tener una mayor actividad, expertos manifiestan que es clave que se piense en iniciativas para promover el empleo formal, luchar contra la informalidad y eliminar la brecha de género. Según dijo ayer el ministro de Trabajo en el Congreso de la Andi, están esperando las recomendaciones de la misión de empleo para hacer ajustes y reformas laborales.