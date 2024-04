La incertidumbre y la desconfianza juegan en contra del empleo

El desempleo en Colombia es uno de los temas en los que analistas y expertos vienen prendiendo alarmas por ser uno de los efectos anunciados de la desaceleración que enfrenta el país, para los que no se hizo mayor esfuerzo de contrarrestarlo, cayendo en una desocupación de dos cifras.



A poco más de dos semanas para que se conozca la nueva cifra de colombianos que no tienen trabajo, las cuentas del Dane hablan del 11,7%, es decir, 2,9 millones de personas que actualmente buscan emplearse y no lo logran encontrarlo. Si bien este dato creció apenas 0,3 puntos porcentuales respecto al 2023, preocupa porque rompió la racha a la baja que traía desde hace un buen tiempo.



Para el Centro de Estudios Anif, una de las razones por las que esto sucedió, es que en el país hubo “un incremento en la tasa general de participación (63,7% en febrero de 2023 y 63,8% en febrero de 2024) y un decrecimiento en la tasa de ocupación (56,5% en febrero de 2023 y 56,4% en febrero de 2024)”.



Dicho de otra forma, durante el período medido hubo más personas buscando trabajo, que los puestos de trabajo que pudo generar el mercado laboral. Con esto queda claro que la debilidad en este escenario económico ya no es sólo por falta de crecimiento, sino de insuficiencia frente a la demanda del contexto local.



En los datos del Dane también se aprecia que las ramas de actividad económica que más contribuyeron a la reducción de ocupados fueron, las actividades profesionales (-115 mil), el comercio (-97 mil) y la construcción (-50 mil).

“Lo anterior es preocupante pero esperado. Dos de esas tres actividades económicas fueron las de peor desempeño en términos de crecimiento al cierre de 2023. Eso reafirma la transmisión del bajo desempeño económico al mercado de trabajo y que además lo hace de forma rezagada”, explicaron.



Para la codirectora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Juliana Morad, además del mal momento que están pasando los sectores ya mencionados, hay que sumar el efecto que está teniendo la incertidumbre generada por este Gobierno en ramas como la salud.



“Por ejemplo, las intervenciones que están haciendo con las EPS porque, estas empresas son empleadores y esto da una sensación de inseguridad y si no hay confianza, pues la productividad se afecta y digamos ya hay muchos estudios que han mostrado que después de cualquier intervención de una EPS, el daño es exponencial”, dijo.



Esta académica agregó que será muy difícil dar vuelta a la mala racha del mercado laboral si no se generan las condiciones necesarias para que los inversionistas regresen o se prendan los motores de la economía que siguen apagados. Para ambos casos, indicó que es determinante trabajar en la generación de nuevas condiciones de confianza internas y externas.

“Las apuestas que ha hecho el Gobierno también desincentivan el crecimiento de una buena parte de la economía. Cierto tipo de cambios del Gobierno, cierto tipo de medidas o mensajes que no resultan coherentes con lo que establece la Constitución, como por ejemplo decir que vamos a la reforma por decreto, esto genera desconfianza en el sector productivo y con la desconfianza, pues o la desconfianza”, concluyó Juliana Morad.



Otro punto sobre el que no hay que bajar la guardia es el desempleo desestacionalizado, que por ahora se ubica en 10,7%, lo que la lleva a retomar la senda de crecimiento que presentaba desde septiembre de 2023 y que había tenido un alivio en enero de este año.



Frente a esto, desde Anif explican que “lo expuesto implica que, quitando el efecto calendario, hay un deterioro claro en los niveles de empleo del país. Como lo mencionamos, la convergencia entre la dinámica económica y el mercado laboral se hace cada vez más visible y augura un 2024 retador para la generación de empleo”.

Por último, para quienes están preguntando cuáles son los niveles óptimos de desempleo en el país, recientemente Leonardo Fabio Morales Zurita, del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República dio una respuesta que plantea un reto para las autoridades económicas del país, teniendo en cuenta el momento presente.



“La tasa de desempleo ideal de una economía es una tasa que sea baja, pero que sea consecuente con una economía que no está en ningún desequilibrio”, dijo este experto.

