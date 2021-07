Los perfiles más demandados por las insurtech en tiempo del covid-19

A pesar del impacto que ha generado el covid-19 en el empleo colombiano, las empresas de tecnología como las Insurtech son parte del grupo de empresas que actualmente impulsan la creación de empleo.



Según la Agencia de Innovación y emprendimiento de Colombia (iNNpulsa), el sector de fintech creó más de 7.000 empleos durante 2020 y se espera mantener la tendencia para este 2021. Además, de acuerdo con Digital Insurance Latam, la inversión en la industria digital de los seguros llegó a nivel mundial a los u$s7.2 mil millones y, particularmente en América Latina, región en la que existen 321 empresas Insurtech, alcanzó los u$s94 millones lo que significa un crecimiento del 98% comparado con el 2019.



En ese contexto, Vanesa Gaitán, HR Manager de 123Seguro, aseguró que “los perfiles más demandados fueron y son relacionados al área de IT, como Software Engineer, Data & Analytics, Quality Engineer (Manual y Automatización). Para este año, estamos enfocados en perfiles para atención y servicio al cliente y de asesores comerciales”.



“La tendencia es que las empresas destinen cada vez más presupuesto a atraer y conservar el talento humano en IT, por lo que para nosotros es muy importante como organización poder atraer a los mejores perfiles ya que eso marca la diferencia en un mercado tan competitivo”, explicó Gaitán, quien también agregó: “El avance tecnológico tiene un ritmo acelerado pero está la limitación de que la cantidad de programadores, desarrolladores e ingenieros que salen al mercado laboral en un año es menor a la necesitada”.



Mientras que muchas industrias se vieron afectadas por la pandemia y debieron reducir sus equipos de trabajo, al mantener el nivel de actividad Gaitán mencionó que “en 123Seguro pudimos ampliar nuestro plantel”.



En ese sentido, la HR Manager del broker digital de origen argentino que recientemente anunció su desembarco en Brasil, afirmó que en los próximos meses “perfiles de tecnología y de servicio y atención al cliente serán los que estaremos poniendo foco para avanzar en la expansión regional”. “Estamos trabajando fuertemente en nuestra marca empleadora, haciendo alianzas con las plataformas y bolsas de empleo más conocidas de cada país y con universidades. Estamos por lanzar el primer programa de “Crece con nosotros” para toda Latinoamérica con el fin de desarrollar un semillero de talentos in company”, anunció.



A la hora de señalar las características de los perfiles del área comercial, sector indispensable en la expansión de la industria, Gaitán explicó que “los más buscados son aquellos que más allá de la capacidad y experiencia técnica, cuentan con la empatía de escuchar, conocer y acompañar al cliente ya que esto para nosotros como empresa es clave y lo enseñamos en nuestro día a día”. “Nosotros intentamos fidelizar a la gente y que conozca lo que es la experiencia 123, por eso priorizamos a las personas que buscan trabajar en un espacio diferente en equipo, compartiendo conocimiento, proponiendo ideas y con ganas de continuar aprendiendo y creciendo”, añadió.



Gaitán comentó que “a pesar de las limitaciones de la crisis, en 123Seguro una semana antes de la cuarentena decidimos comenzar con el trabajo 100% remoto para todos los equipos”, y agregó: “Pudimos adaptarnos rápidamente al cambio y reforzamos nuestra comunicación como equipo con metodologías que ya empleabamos en la oficina como dailys o weeklys, solo que en este caso de manera virtual”.



Finalmente, Gaitán destacó el trabajo en conjunto del área de People con los líderes de cada equipo “para acompañar la parte emocional de su gente” y la flexibilidad “frente a los horarios de trabajo, entendiendo que había que lograr un equilibrio entre lo personal y laboral, límite que quedó un poco difuso al incorporar la oficina a nuestras casas”.