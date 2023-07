Los puestos de trabajo que más solicitarán las empresas para 2027

Los avances tecnológicos, a pesar de que han ayudado al ser humano para poder solucionar muchos problemas, se encuentran en bajo sospecha debido a su capacidad operativa, lo cual es motivo de temor para muchas personas que no desean ser rezagadas por los avances en materia digital y tecnológica en sus trabajos.

Y es que no hay otra forma de explicar este fenómeno gracias al avance vertiginoso de la inteligencia artificial, la cual ha desafiado los límites de lo que se puede considerar posible, como redactar ensayos en cuestión de minutos o hacer revisión vertiginosa de documentos.



¿Cómo adaptarse al cambio?

Todo este panorama supone una serie de cambios en cuanto a los que se consideraba normal en el mercado laboral, por lo tanto, es necesario estar a la vanguardia para no quedarse atrás y poder estar a la altura de lo que exigen las empresas en la actualidad.



Para responder a esta cuestión, el Foro Económico Mundial entrevistó a varias empresas para así encontrar los factores que debería poseer una persona para poder hacer parte de su planta hacia el 2027.



La investigación arrojó que las organizaciones ven al pensamiento analítico como la habilidad que dominará el escenario, está acompañada de otras como el pensamiento creativo, inteligencia artificial, big data, liderazgo e influencia social, resiliencia, flexibilidad y agilidad.



Según se evidencia en el estudio, hay un claro dominio por parte de las habilidades digitales e informáticas; no obstante, estas no son las únicas requeridas por las empresas. Otros ámbitos como la motivación, autoconciencia, empatía y capacidad de escucha activa también son ejes que las organizaciones buscan o buscarán en su planta para el futuro.



A pesar de este primer hallazgo, lo cierto es que habilidades más tradicionales como la lectura, escritura y matemáticas o, incluso, como la destreza manual, resistencia y precisión cada vez son consideradas menos relevantes.



Esta tendencia se repite en los trabajos del futuro. Si bien un sector no será exclusivo para las personas que se dedican de forma única a la tecnología, lo verdadero es que su importancia será mayor.

La tecnología mandará

La profesión de especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático será la a que más crecimiento tendrá en los próximos años, según en Foro Económico Internacional. Este oficio consiste en el desarrollo de y aplicación de algoritmos y modelos para así permitir que las máquinas puedan aprender y realicen tareas de manera automática.



A este rubro le sigue el especialista en sostenibilidad, el cual se dedica a promover prácticas y estrategias que logren equilibrar el desarrollo económico, social y ambiental para garantizar la preservación de los recursos y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.



En tercer lugar, se encuentra el analista de inteligencia de negocios, el cual es un profesional que recopila, analiza y visualiza datos empresariales para así generar información y conocimientos que respalden la toma de decisiones estratégicas.



El cuarto trabajo es el de analista de seguridad de la información. Su cargo consiste en proteger los sistemas y datos de una organización contra amenazas y riesgos de seguridad, así como identificar vulnerabilidades, monitorear y responder a incidentes de seguridad, así como desarrollar estrategias para confrontar y evitar ataques cibernéticos,



Cerrando el 'top' 5 se encuentra la profesión de ingeniero FinTech, un profesional especializado en tecnología financiera que desarrollo soluciones tecnológicas y plataformas innovadoras para la industria financiera.



