McDonald’s se enfoca en generar nuevas opciones para su negocio

En medio de la desaceleración que vive el comercio y la economía, en general, la cadena McDonald’s tiene estrategias para dinamizar sus negocios: lanzó a nivel nacional sus domicilios y su servicio Automac 24 horas, explica Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados.



Detrás de eso, está la persistencia de estimular la oportunidad del primer empleo para los jóvenes y la invitación para que otras compañías sigan sus pasos.



¿En que consiste la campaña?

La campaña que presentamos se llama “McDonald’s Vio en mí”, es una plataforma con la que Arcos Dorados promueve su compromiso con la generación de oportunidades de empleo para jóvenes.



Nosotros buscamos en la gente las ganas y la pasión de hacer las cosas y Arcos Dorados da la oportunidad de tener un primer empleo formal, y así se genera un círculo virtuoso. El objetivo es inspirar. Hay muchas compañías que pueden abrirles espacios laborales a jóvenes que deben estar preparados para aprovecharlos.



Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados para Colombia, Aruba, Curazao y Trinidad & Tobago. Mauricio Moreno



¿Cuántos jóvenes tienen hoy esa oportunidad?

Hoy en Colombia, el 65% del total, hoy somos casi 5.000, es decir que estamos hablando de 3.500. Para ellos es su primer trabajo y el 70% del total de nuestra gente, casi 4.000 está estudiando y trabajando, otra de las cosas que permite ver en la gente su talento y la capacidad que tiene para desarrollarlo.



¿Qué gana ese talento al entrar a trabajar con la marca?

Nosotros tenemos algunos estudios en Colombia, en los cuales los jóvenes dicen que encuentran la oportunidad ese primer empleo formal lo valoran muchísimo. Cuando están adentro, encuentran compañerismo, trabajo en equipo, habilidades en torno a la calidad e inocuidad de la comida y eso es importante más allá de la industria porque, igual, todos comemos. Entonces, por ejemplo, aprenden a revisar las fechas de vencimiento de sus alimentos en su nevera, a organizar las cosas, a mantener más altos los niveles de inocuidad. Y, obviamente, también aprenden a servir.



¿Percibe la desaceleración económica y del comercio? ¿Cree que eso amenaza los empleos?

En general sí se siente una desaceleración, yo creo que sí la vemos, es parte de la estrategia que se genera cuando se incrementan las tasas de interés.



Lo que se busca es la desaceleración para disminuir la inflación, es un fenómeno económico que vemos, en general. Sin embargo, lo que vemos también es que estamos generando nuevas oportunidades de negocio.



Por ejemplo, ahora estamos atendiendo 24/7 en Drive- Thru y en Delivery.

Estamos buscando nuevas alternativas para ser más convenientes, cubrir las necesidades que tienen los clientes y, de esa manera, incrementar nuestra venta y ajustarnos a la realidad que estamos viviendo.



Personalmente, como Arcos Dorados, nosotros seguimos creciendo en volumen, con la cantidad de clientes que tenemos y estamos muy contentos con las cosas que nos están pasando y con esta iniciativa de 24 horas. La tenemos a nivel nacional.



¿Y los costos se ajustan para no afectar el empleo?

Sí, se van adaptando en todo: en comida, arriendos. Es como todos los negocios y la habilidad que tenemos que tener es la de ver cómo nos adaptamos y cómo garantizamos que podemos darles satisfacción a los clientes, garantizando empleos.





¿Cómo han respondido los clientes a la aplicación?

La verdad es que nos ha ido espectacular. McDonald’s App es una de las iniciativas más importantes que tenemos y seguimos construyendo a través de los clientes, siendo más convenientes para ellos, brindándoles servicios de ‘pide y pasa’ que funciona en el punto de venta.



¿El consumidor está más adaptado al servicio digital?

Sí cada vez más se van a adaptando. Nosotros cumplimos la tarea de conectar una necesidad, un gusto con una experiencia.



¿Hay planes de expansión?

No puedo dar información, pero tenemos proyectos que estamos revisando todos los días.



¿Qué pasa con las promociones y los costos de los insumos?



Es lo que estamos viviendo todos en nuestras casas: la leche y la carne nos subió a todos y nosotros lo que vemos es que los clientes sí quiere seguir disfrutando la experiencia McDonald’s y por eso a través de la aplicación tenemos promociones y permitimos que las personas puedan tener unas opciones que les permita comer con el presupuesto que tienen. Seguimos haciendo promociones, ajustándonos a las expectativas de los consumidores y entendiendo que en un momento como este necesitamos brindar opciones.



¿la reforma laboral impactaría el empleo juvenil?

Lo que nosotros vemos en Colombia es una oportunidad de negocio y ahí vemos que podemos seguir brindando opciones para los jóvenes.



Estos temas coyunturales van a seguir sucediendo y lo que hacemos siempre es seguir las regulaciones del Gobierno, generar el empleo formal siempre con nuevos puntos de venta, tanto de restaurantes como de postres, y ofreciendo el mejor servicio para que vengan y con ese mayor nivel de ventas, podamos extender las oportunidades de trabajo.



A finales del 2019 estábamos con cerca de 3.500 personas y hoy, con menos puntos de los que teníamos en ese momento en operación estamos con cerca de 5.000. Buscamos satisfacer a los clientes y para eso siempre vamos a necesitar más colaboradores.



CONSTAZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio