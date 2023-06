Claves de los modelos de contratación laboral en Colombia

En Colombia están reglamentados los tipos de contratación y cada uno está pensado para un tipo de servicio y labor determinada. Es por eso que es importante que revise bien los términos pactados.



Según el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo un contrato laboral es: “aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración”.



Actualmente, en la normativa se reconocen las siguientes modalidades de contratación:



- Contrato a término fijo: en este caso existe una fecha de inicio y una de finalización. Su duración puede ser de un año, menos de ese periodo y máximo a tres (3) años. Su finalización requiere de un preaviso por parte del empleador con no menos de 30 días de anticipación a la fecha de terminación del mismo.



- Contrato a término indefinido: en este no se fija una fecha para su finalización y para darlo por terminado la ley no establece el requisito de preaviso.



- Contrato obra labor: se efectúa cuando se requiere al trabajador por una actividad en particular durante un periodo temporal. En este caso, las empresas deben brindar todas las prestaciones de ley.



- Contrato por prestación de servicios: en él el trabajador pone a disposición su trabajo durante un periodo determinado y debe prestar atención a la duración, condiciones, y remuneración. En este caso, el trabajador tiene la figura de contratista y no está obligado a cumplir un horario.



Es importante destacar que una vez culminado el contrato no tiene derecho a liquidación.



Cifras del mercado laboral

De acuerdo con los indicadores del mercado laboral presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el mes de abril de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue de 10,7 %, en el mismo mes de 2022 se ubicó en 11,2 %.



La población ocupada del país en abril de 2023 fue de 22,7 millones de personas, lo que representa una variación del 3,6 % frente a las 22,0 millones registradas en el mismo periodo del 2022. Es decir, la tasa de ocupación fue de 57,7 %, lo que significó un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (56,5 %).



