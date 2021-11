Mintrabajo lanza sello para promover contratación de adultos mayores

Archivo particular

El Ministerio del Trabajo lanzó una nueva iniciativa para fomentar la contratación de personas en edad de pensión, mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años, pero que no han podido pensionarse por no cumplir con todos los requisitos.



Por medio del programa Sello Amigable Adulto Mayor, la cartera busca que las empresas que opten por contratar a población en estas edades y que cumplan con dichas condiciones, puedan acceder a una deducción del 120 % en el impuesto sobre la renta por la contratación de adultos mayores, mínimo durante un año.

“Desde el Ministerio del Trabajo, a través del Sello Amigable Adulto Mayor, se busca no solo reconocer los derechos laborales de los adultos mayores, sino también integrar estratégicamente al sector empresarial con el fin de estimular la vinculación laboral de estas personas, a través de reconocimiento de buenas prácticas en la empresa”, indico el jefe de la cartera Ángel Custodio Cabrera.

Además, según indicó la cartera, este Sello será “un factor de desempate en los procesos de licitación pública”.

El proceso para que este sello pudiese ser una norma técnica colombiana tomó 11 meses y se realizó junto al Icontec y el apoyo de otros actores institucionales.

