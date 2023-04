Mintrabajo cuestiona cifras de aportes a seguridad social de Rappi

En medio de la discusión de las reformas laboral, pensional y de salud que está tramitando el Gobierno, uno de los temas que ha llamado más la atención en la regulación del empleo a través de plataformas digitales que persigue la reforma laboral.



Tras el anuncio de investigación a Rappi para verificar si la empresa de negocio de domicilios cumple con los requisitos como independientes, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que las cifras de Rappi no coinciden con los aportes que deberían estar efectuando como empresa en temas se seguridad social.



"Lo que sí nos ha quedado claro es que las cifras que nos han dado no son las correctas, acá no hay 130.000 domiciliarios. Yo dije, si son independientes vamos a cruzar los datos con la Ugpp, ya empezamos a cruzar y la Ugpp muestra que solo hay 2.876 reportes por la planilla Pila donde los trabajadores independientes están pagando la seguridad social", dijo la ministra al respecto.



De acuerdo con Ramírez, por el contrario, se ha encontrado a otras plataformas que sí están vinculando a los domiciliarios con todos los derechos y las normas de seguridad social. "Si las nacionales lo hacen, ¿por qué las internacionales no?", cuestionó Ramírez.



La ministra mencionó también que desde el ministerio se adelantará también la debida diligencia ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el fin de identificar si ha habido entonces algún incumplimiento tributario en temas como la retención en la fuente.



Frente a la vinculación que tendrían los domiciliarios de aprobarse la reforma laboral tal y como está, la ministra aclaró que lo importante es que los trabajadores estén vinculados bajo alguno de los cinco tipos de contratos que contemplaría la ley (término fijo, término indefinido, obra labor, contrato a tiempo parcial con derechos o contrato agrario.)



"Estamos hablando con las diferentes plataformas, nos hemos reunido con varias de ellas. Para la semana se pascua nos reuniremos con más empresarios para que nos ayuden a regularizar de la mejor manera", dijo la titular de la cartera laboral.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio