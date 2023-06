Mintrabajo hace llamado a partidos y Congreso para tramitar reformas

Durante un encuentro entre la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y varias organizaciones sindicales, la titular de la cartera laboral hizo un llamado al Legislativo para tramitar las reformas sociales del Gobierno.



“Colombia debe aprovechar esta oportunidad y hago un llamado al Congreso de la República, a los partidos políticos y a los colombianos y colombianas para que las reformas laboral y pensional, sean la oportunidad para la equidad, el equilibrio y que Colombia pueda seguir transitando hacia un país de derechos”, dijo Ramírez.



Esta semana el debate de la reforma laboral no puedo iniciar por falta de quorum en la Comisión VII de la Cámara de Representantes. Tanto el martes como el miércoles se citaron sesiones en esta espacio, pero por la ausencia de la oposición: Cambio Radical y Centro Democrático, así como de los liberales y conservadores, el proyecto no se puso somentar a votación.



"Lo que queremos es equilibrios, que Colombia no siga avanzando sobre la reducción y el recorte de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras”, reiteró la ministra.



En el caso de la reforma pensional, la ponencia para primer debate fue radicada esta semana ante la Comisión VII del Senado de la República.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio