Los puntos a trabajar para mejorar situación laboral en Colombia

El académico Darío Maldonado dice que se debe mirar como está construida la política del sistema laboral.



¿Cuál sería el eje central de trabajo para mejorar la situación laboral del país?



El mensaje de la misión es que el problema laboral en Colombia requiere una revisión completa sobre los principios fundamentales que deben estar detrás del diseño de la política. El problema no se resuelve con ajustes puntuales. No hemos puesto suficiente atención a un principio básico de cómo hacer política pública, alinear los usos y fuentes de financiamiento, el mensaje principal es de coherencia en la política pública. Segundo, hay que revisar las políticas para apoyar las necesidades de los trabajadores - protección contra el despido y formación - para asegurar que todos estén cubiertos, incluyendo los que están en informalidad.



¿Cómo serían más eficientes los sistemas de salud y pensión?



Para la salud la propuesta es continuar un camino que Colombia ya empezó hace muchos años, de asegurar que todos tengan atención y eso se financia con impuestos generales. Para pensiones tenemos que seguir con el sistema de pensiones y atención al adulto mayor, para que haya también un esquema de pensión por el cual lleguen unos recursos para el sustento de la población mayor, financiado con recursos generales, y que todos lo puedan recibir, independientemente de si trabajaron o no.La protección al cesante o de riesgos laborales sí se debe financiar con recursos contributivos y asociados a la nómina.



Darío Maldonado, líder de la Misión de Empleo. Misión Empleo

¿Eso implica una reforma laboral o de qué corte?



Nosotros no hicimos la revisión detallada de dónde deben estar. La Misión la entregamos para que eso lo haga el Gobierno, que ya está trabajando en eso. Pero esto sí implica una serie de reformas, no es sentarse a mirar una ley o un decreto nuevo sino como está construido todo ese entorno legal y revisarlo en detalle, y es un camino largo que requerirá de tiempo y de reformas sucesivas.



¿Sería tarea del próximo gobierno?



Es algo que tiene que ver con muchos gobiernos. Parte de la tarea que hizo la Misión fue una revisión histórica de todas las reformas, y se muestra que no es el problema de un solo gobierno, sino algo común, y tanto los gobiernos anteriores como este se han movido en esa dirección, y ojalá el siguiente también lo impulse con mucho más ahínco.



El economista Santiago Levy destacó que se necesitan cambios profundos en el sistema laboral, pero no como reformas aisladas. Dice que se excluye a la mitad de los trabajadores de la seguridad social.



¿Qué tan fácil sería implementar cambios?



Los problemas del mercado laboral de Colombia son muy profundos y tienen raíces estructurales. Una acción individual va a resolver la problemática. Se tiene que hacer un replanteamiento de toda la estructura de seguridad social, en materia de pensiones, salud, seguro de desempleo y cajas de compensación. Es una agenda ambiciosa, entonces se puede abordar desde diferentes puntos de partida, pero tiene que haber una visión global. Se han hecho reformas aisladas, pero nunca se ve si todas las piezas en su conjunto tienen coherencia o no.



Santiago Levy, líder de la Misión de Empleo. Misión Empleo.

La Misión dice que el mínimo en Colombia alto, ¿qué tanto incide esto en la contratación formal?



Es una de las razones, aunque no la única, que hace que sea muy difícil contratar formalmente a los trabajadores, porque una empresa debe pagar al menos un salario mínimo, más los sobre costos adicionales de la seguridad social. Si el mínimo es alto, la empresa debe ser productiva para pagar un salario alto. En Colombia la mayoría de empresas no tienen ese nivel de productividad, entonces lo que hacen es contratar informalmente.



En Colombia alrededor de 50% de la distribución de los trabajadores está debajo del mínimo, mientras que en Chile es solo 15% y en México 22%. Sería deseable que los ingresos de los trabajadores fueran más altos, pero así dejamos fuera a la mitad de los trabajadores, y esa mitad es la de los ingresos más bajos.



¿Cuál es el rol del empresariado en esa transformación?



Las empresas son una parte muy importante de todo el sistema y pueden jugar un papel muy relevante participando de un diálogo con los legisladores y el Gobierno. Es un problema que no va a arreglar el Gobierno solo, o los sindicatos solos o el congreso, se requiere de que todos contribuyan, participando del dialogo y de las reformar legales.



