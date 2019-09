Mitos que no debe creer al momento de buscar trabajo

La búsqueda de trabajo siempre tiene varios factores importantes a la hora de validar realmente lo que necesitan las empresas y los perfiles adecuados que existen en el mercado para aplicar a ciertas vacantes.



En Colombia, Hays, consultora especializada en selección de talento para gerencias altas y medias, ha identificado 5 mitos laborales que existen a la hora de buscar empleo:



Mito 1. Entre más aplicaciones se hagan hay mayores posibilidades de conseguir trabajo.

Realidad: Como consultores especializados en selección, nuestra recomendación es ser estratégicos. Llegar al trabajo ideal toma tiempo. Las posiciones ideales no aparecen de la noche a la mañana. Es fundamental desarrollar las habilidades necesarias para llegar a la posición ideal. Muchas veces no existe el perfil perfecto, por eso hay que estudiar, capacitarse y actualizarse en los temas de interés necesarios para determinados cargos, con lo que se irá fortaleciendo el perfil de los candidatos, haciéndolo especializado y atractivo para las compañías. Se debe ser eficiente aplicando a las ofertas que más se ajusten a nuestro perfil e intentar identificar la persona que lo está publicando para enviarle la Hoja de vida directamente.



Mito 2. Maquillar la hoja de vida incrementa las posibilidades de conseguir trabajo.



Realidad: Si bien las hojas de vida son relevantes en el proceso de selección, maquillar la hoja de vida perjudica al candidato. Los encargados de estos procesos suelen ser inquisitivos, y volver varias veces sobre las cosas, por lo que se termina descubriendo cuando el candidato no cumple con lo que expone en la hoja de vida. Para que los procesos se den de la mejor manera, el mejor activo es la verdad.



Mito 3. Es más fácil conseguir trabajo mientras se está empleado.

Realidad: Más allá de la situación laboral actual de los candidatos la especialización es clave y debe hacerse evidente en todos los aspectos del proceso de búsqueda (tanto en la hoja de vida como en las mismas aplicaciones y empresas a las que se contacta), entendiendo que, si bien puede existir cierta flexibilidad, las oportunidades de obtener una posición serán más elevadas si se hace un proceso consciente y no aleatorio. En algunos casos, se recomienda no renunciar a un trabajo sin tener otra posición ya negociada. En Colombia, en promedio, encontrar un nuevo empleo tarda una media entre 8 y 10 meses.



Mito 4. Existen épocas del año donde es más fácil buscar trabajo.

Realidad: Hay profesiones que tienen temporadas donde son más requeridas que otras, por ejemplo, los contadores pueden tener más oportunidades cuando se acercan los momentos de pago de impuestos, mientras que los ingenieros civiles pueden ser más requeridos cuando se anuncian obras públicas o privadas. No obstante, la gran parte de los empleos son atemporales y pueden necesitarse en cualquier momento del año.



Mito 5. Las personas de más de 50 años no pueden conseguir trabajo.



Realidad: No es más difícil emplearse en esa etapa de la vida, sino que debe encontrarse el empleador adecuado. Por ejemplo, los años de experiencia son más valorados en posiciones de áreas técnicas. De igual forma, desde Hays hemos observado como las compañías están apuntando a una verdadera gestión humana para potencializar el talento de las personas según sus características, entre ellas la edad. Para cargos Directivos, las empresas buscan candidatos/as con mayor número de años de experiencia sin tener en cuenta la edad.