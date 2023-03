Los desbalances de género en el sector rural del país

Colombia es uno de los países que se caracteriza por su vocación agrícola y gran diversidad, sin embargo, es uno de los sectores que presenta grandes brechas a nivel de género y retos en las políticas públicas encaminadas hacia las mujeres rurales.



De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una de las principales dificultades a las que se enfrenta el género femenino en el país, es en el uso del tiempo y el trabajo remunerado.



Según los datos, en 2020-2021, en promedio, las mujeres rurales trabajan alrededor de 14 horas y 1 minuto diariamente. De este tiempo invertido, ellas solo son remuneradas por el 39% de este periodo trabajado, no obstante, el 61% del tiempo restante corresponde a trabajo no remunerado, es decir 8 horas y 33 minutos. Para el caso de los hombres rurales las cifras cambian. Estos, trabajan un promedio de 11 horas y 29 minutos y reciben una remuneración por el 73,9% del tiempo trabajado.



Por otra parte, se destaca el trabajo de las mujeres urbanas, las cuales dedican a sus asuntos laborales un total de 15 horas y 40 minutos, pero reciben remuneración por el 52% del tiempo trabajado.



Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (Enut) 2020-2021, en las zonas rurales, el 93,0% de las mujeres y el 56,5% de los hombres realizaron actividades de trabajo no remunerado.



Llevando la mirada hacia la participación de las mujeres en el mercado laboral, el Ministerio de Agricultura destaca que es muy baja en comparación con los hombres. De acuerdo con los datos, en Colombia 539.000 mujeres participan en actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y pesca. Contrario a la intervención de los 2,8 millones de hombres que se encuentran ocupados dentro de este sector.



Esto quiere decir que la participación de los hombres se sitúa en el 83,83%, mientras que para el caso de las mujeres la participación es del 16,14%. Por esta razón, la cartera indica que “es mucho más difícil para las mujeres que ofrecen activamente su trabajo (dentro de la población económicamente activa) encontrar efectivamente un empleo”.



En materia de desempleo se establece que las mujeres se enfrentaron a una tasa del 15%, frente al 6% registrado para los hombres, lo cual representa una brecha de género de 9 puntos porcentuales. Sin embargo, el indicador de ocupación de mujeres rurales se situó en 30,6%, siendo en 44,1 puntos porcentuales inferior al de los hombres rurales.



Las diferentes brechas en la mujer rural también se encaminan hacia la pobreza, teniendo en cuenta que este es uno de los indicadores más altos en el sector, afectando especialmente a este género.



Frente a esto, la cartera de Agricultura indicó que las mujeres en el campo ganan menos por su trabajo, lo que genera una fractura en materia de género por las diferencias de los ingresos laborales. Por cada $100 que recibe un hombre en el ingreso laboral promedio mensual, las mujeres ganan $71,6.



Así mismo, el 33,7% de quienes habitan en hogares rurales cuya jefatura es femenina se encontraban en situación de pobreza multidimensional, dato que es superior al 29,9% registrado para quienes habitan en hogares con jefatura masculina.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio