Así avanza la recuperación del empleo en diferentes países del mundo

Al igual que en Colombia se conoció la tasa de desempleo hasta el pasado junio, la cual siguió mostrando la recuperación en el mercado laboral, otros países del mundo han ido anunciando su evolución tras el duro golpe de la pandemia, y si bien la tendencia general es hacia la mejora, esta se está dando a velocidades que son bien distintas.



En Colombia, según informó el Dane, el desempleo se ubicó en junio en el 14,4 %, por lo que aunque supone una importante mejora frente al 21,4 % que registró en mayo de 2020, sigue siendo un dato muy elevado frente a otras economías del mundo.



Por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los que logró una recuperación más rápida en su mercado laboral, pues su indicador escaló hasta el 14,7 % en abril, que se estableció como la tasa más alta desde la Gran Depresión de los años 30. Poco más de un año después, esa cifra descendió en junio hasta el 5,9 %, que si bien no recupera los niveles que se tenían previo a la pandemia, es una de las tasas más bajas de todo el mundo.



En el caso de la Unión Europea, el pasado viernes se anunció que el desempleo bajó hasta el 7,1 % y al 7,7 % en la eurozona. Eso sí, cabe resaltar que en el caso de Europa, si bien la recuperación está siendo lenta, el incremento también fue mucho menor al del resto de economías, pues el pico fue de 8,6% en la zona euro y de 7,7 % en la UE en agosto.



No obstante, sí se ve una gran divergencia entre los países del bloque. Según las últimas cifras, la tasa de Alemania se ubicó en julio en el 5,7 %, mientras que en agosto de 2020, su pico, alcanzó el 6,4 %, por lo que ni el incremento fue pronunciado, ni el descenso ha sido rápido.



Otra situación presentan países con problemas estructurales en sus mercados laborales, como España o Grecia, pues ambos cerraron el pasado junio con sus indicadores en 15,1 %. Aunque, en este caso, vale decir que las tasas máximas que se alcanzaron no fueron tan pronunciadas como, por ejemplo, en Colombia. España llegó al 16,2 % en el peor punto de la pandemia.



Otra situación presentan los países de Latinoamérica, los cuales también se encuentran mejorando sus cifras. Por ejemplo, recientemente Chile anunció que su desempleo para el trimestre móvil de abril a junio descendió hasta 9,5 %, una mejora importante respecto al 12,9 % de junio a agosto del año pasado.



Peor desempeño registró Brasil, que aunque presentó una pequeña mejora frente a los meses previos, aún se encuentra cerca de sus niveles máximos. En concreto la tasa se ubicó en 14,6 % en el trimestre móvil hasta mayo, lo que supuso una baja de 0,1 puntos porcentuales frente al 14,7 % al que llegó en lo más alto del golpe de la pandemia.



Por último, sin duda el país que ha presentado los mejores datos en desempleo durante la crisis ha sido México, pues la tasa bajó a 4% en junio, menor al 5,5% al que se llegó en julio de 2020.



