¿Sabe por qué no consigue trabajo en LinkedIn? 

LinkedIn es la red de negocios y empresarial más importante del mundo, con más de 770 millones de usuarios a nivel global y se encuentra en continuo crecimiento. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede observar que, por desconocimiento del funcionamiento de esta red, se cometen errores que pueden afectar a su marca personal y, por ende, no ayudarle a conseguir el empleo de tus sueños.



Guillermo González Pimiento, quien ha asesorado a más de 5.000 profesionales y empresas en 63 países, entrega una lista de acciones que se deben desarrollar para que los reclutadores te encuentren en el marco del lanzamiento de su libro ‘Posiciona tu marca personal y encuentra oportunidades de empleo utilizando LinkedIn'.



“La búsqueda de empleo puede llegar a ser frustrante, muchas veces hasta podría parecer que nos encontramos en un laberinto sin salida. En realidad, es una labor que requiere de mucho esfuerzo, constancia, seguridad en ti mismo, buena actitud, paciencia y nunca desistir en el intento de encontrar algo en lo que te sientas realmente feliz”, señala el autor.



1. No tener un objetivo claro: “Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve”. LinkedIn puede ser un laberinto sin salida si no lo sabemos manejar. En esta frase está el secreto: debemos definir con claridad qué camino debemos escoger. A mayor claridad con respecto a lo que quieres obtener, mayores son tus probabilidades de éxito. Por eso es muy importante definir tus objetivos profesionales y así saber con certeza qué esperas que LinkedIn te entregue en la búsqueda de empleo.



2. No conocer a tu cliente ideal: Suena un poco extraño hablar de cliente, pero es importante entender que dicho cliente es tu futuro jefe y no la persona de recursos humanos que está a cargo del proceso de selección. Por este motivo, para que tu estrategia en LinkedIn sea efectiva y llegues a los resultados que esperas, debes conocer muy bien las empresas en las que quieres trabajar y a tu futuro jefe para así poder hablarle de manera directa.



3. Tener un perfil de LinkedIn incompleto: ¡No pierdas la oportunidad de destacarte! Tener un perfil incompleto solo demuestra descuido y falta de interés por generar una conexión empática con las personas que están viéndolo. Recuerda que LinkedIn da mayor visibilidad a los perfiles 100% completos que cuente con titular, acerca de, experiencia y educación. Recuerda: la sinceridad y la veracidad son muy importantes.



4. No tener una foto de perfil o una que comunique profesionalismo: Todo empieza desde la foto, el no tener foto o no tenerla visible en tu perfil público, hace que la persona que ve tu perfil se anime a salir o que si envías una invitación a conectar, no te la acepten. Recuerda que tienes solo 5 segundos para captar la atención de tu cliente ideal a tu perfil de LinkedIn y sí, lo primero que mira es tu foto de perfil, por eso siempre debemos buscar una imagen que comunique competencia, amabilidad, liderazgo y profesionalismo.



5. No tener la URL pública y personalizada: El mejor amigo de LinkedIn es Google. Existen 2 tipos de perfiles: uno privado y uno público. Siempre debemos apostarle al público para que el motor de búsqueda indexe tu perfil de la mejor manera y así los reclutadores del empleo de tus sueños tengan más posibilidades de encontrarte.



6. No interactuar en LinkedIn: Interactuar en LinkedIn te dará la oportunidad de aumentar tu visibilidad frente a tus contactos y tu cliente ideal. Por eso, estar activo diariamente con tu red es algo que debes hacer. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Con cuatro acciones sencillas: haciendo networking, respondiendo todos los mensajes que te envían, comentando en los posts de tu interés agregando valor y, lo más importante, generando contenido ganador.



7. No medir: ¡Lo que no se mide, no se mejora! Para obtener resultados y tomar decisiones acertadas en tu estrategia de LinkedIn, debes evaluar las 4 métricas que te entrega esta plataforma en su versión gratuita: quién ha visto tu perfil en los últimos 90 días, visualizaciones de tus publicaciones, apariciones en búsquedas y el Social Selling Index.