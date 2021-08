Nueva agenda social, 'receta' de las centrales obreras para el empleo

Con un llamado a construir una nueva agenda social, las centrales de trabajadores del país expusieron sus perspectivas en las relaciones laborales con las empresas durante el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi.



En un panel moderado por Bruce Mac Master, el presidente del gremio de los empresarios; Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), hablaron de la recetas que se pueden aplicar para generar mayor empleo en el país.



En ese sentido, Morantes destacó el programa de subsidio a la nómina que implementó el Gobierno en medio de la pandemia para proteger el empleo, así como el subsidio del 25% de un salario mínimo mensual, y hasta por 12 meses, a quienes generen nuevos empleos y den oportunidad a los jóvenes entre 18 y 28 años.



El dirigente además destacó que a las empresas hay que apoyarlas y que es “importante protegerlas”.



Por su parte, Francisco Maltés destacó que si no hay recursos para que la gente compre no hay demanda agregada y no hay empleo. “Necesitamos buenos salarios y menos impuestos indirectos. Manteniendo el poder adquisitivo mantenemos la demanda agregada y hay empleo”, indicó.



Además, resaltó que Colombia requiere una nueva agenda social. “Se debe hablar de impuestos, salarios y empleo. Las personas que no trabajan tienen que tener ingresos decentes”, indicó y al tiempo agregó que la pandemia ha contribuido a una mayor concentración del ingreso.



A su turno, Percy Oyola señaló que se debe trabajar en la confianza entre las partes y en esa línea discutir por qué se ha fracasado en el pasado frente a las discusiones alrededor el empleo.



“Debemos hacernos el propósito de abrir una discusión sobre por qué no funciona la comisión de concertación, de por qué no se cumplen los pactos del trabajo decente”, anotó.



En lo que tiene que ver con el nuevo mundo del trabajo, Maltés puntualizó en que es importante retener el talento con buenos salarios. “A diferencia de años anteriores, están emigrando los jóvenes con mayores estudios, porque a un profesional le ofrecen 1,2 millones. Esa es una reflexión. Acá estamos formando a jóvenes para que se vayan”, dijo.



En ese sentido, Oyola indicó que se deben buscar que los jóvenes también regresen al campo a lo rural, “habría que ver condiciones para que sirvan de incentivo para que los jóvenes vuelvan a apreciar el trabajo rural”.



