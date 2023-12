‘Colombia necesita una política focalizada en empleo’: Ocde

La desaceleración económica se ha sentido a nivel mundial, pero esta tendencia en América Latina y el Caribe podría tener una profundización más marcada.

Sebastián Nieto, jefe para la región del Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), habló del informe que presentaron sobre perspectivas socioeconómicas de Colombia y de la región en términos de oportunidades y medidas para adoptar para impulsar la inversión.



La pobreza aumentó en Colombia, ¿qué pasó?



La pobreza sigue siendo un gran reto de América Latina y Colombia, para el caso de la región se acerca efectivamente al 30% del total de la población, y en el país muestra que existe riesgo importante para toda la política de inclusión social.



Se necesita una política de inversión focalizada, de generación de empleo formal. Creemos que una inversión en sectores sostenibles y con alto componente laboral puede resolver y fomentar la creación de empleo formal, que es una de las políticas claves para reducir la pobreza.



¿Qué aspectos tener en cuenta para la laboral?

​

Se necesita, ante todo, un diálogo participativo entre los diferentes actores, la sociedad civil, el sector privado y el Estado para saber cuáles son los factores que hay que tener en cuenta cuando se habla de alguna reforma laboral.



(Vea: ¿Buscando empleo?: oración para encontrar mejores oportunidades laborales).



Esto en Colombia, pero también en cualquier parte del mundo que ayude a la generación de empleo y de calidad. Es un punto fundamental, sobre todo en el país, pero también en América Latina, donde los niveles de informalidad todavía son bastante elevados.

En varios indicadores, Colombia está por debajo de los promedios...



Algo importante es una política de transformación productiva que se identifique con un diálogo participativo, donde esté en el centro de la agenda el consenso para determinar en cuáles son los sectores económicos y sobre todo qué tipo de alianzas son necesarias para invertir.



Es fundamental ver cómo las diferentes partes se ponen de acuerdo y responder a las necesidades de inversión que se necesitan en el caso de Colombia. En lo que hemos insistido es que hay una transición verde que puede colaborar en ese sentido, una transición que tiene que ser ordenada, gradual, para que sea verdaderamente justa. Se necesita tener en cuenta la transición fiscal, una productiva y otra energética.



Tienen que ir de la mano esas tres transiciones para que finalmente sí ocurra lo que se quiere de generación de empleo formal.



Esta generación de empleo será una potencia con la transición verde porque se necesitan inversiones públicas y privadas, importantes en capital físico pero también en el humano.



(Vea: ¿Busca empleo para el 2024?: ofrecen 1.550 vacantes para trabajar en el exterior).



¿Qué impactos tendría el menor uso de petróleo en la política fiscal del país?



En el caso de Colombia es menor al 4% del PIB, pero lo que muestra es que cualquier proceso de transición energética debe tener en cuenta cómo ir acompañado de otras medidas para mantener los recursos fiscales y, sobre todo, evitar descalces en cuanto a la sostenibilidad de la deuda.



¿Qué pasa con el crecimiento?



Se está en un proceso de desaceleración mundial y está afectando a la región. Insistimos en más políticas de mediano plazo, porque tenemos de cifras de crecimiento potencial del PIB per cápita en la región y en Colombia sigue siendo muy reducido frente a economías avanzadas. Cerrar esa brecha es indispensable.



¿Cómo mejorar el clima para los negocios?

Empleo formal FOTO: iStock

Se necesita una agenda basada en consensos, apostarle a sectores en los cuales hay una generación de empleo importante y que al mismo tiempo pueda ayudar a la transición verde.



(Vea: Los efectos de la inseguridad en el empleo del sector petrolero colombiano).



Vemos potencial en la parte de producción de alimentos de forma sostenible, también en construcción sostenible, transporte sostenible y en la economía circular. Si invertimos cerca de tres puntos porcentuales en el sector de alimentos, eso nos va a ayudar a tener al menos el 18% de generación de empleo en la industria de alimentos de aquí al 2030.



Y algo similar, con el mismo tipo de inversión en economía circular, en transporte sostenible o en construcción sostenible, el impacto puede ser cercano al 14% de generación de empleo a 2030. Existe un reto importante en buscar inversiones públicas o privadas en esa agenda.



¿Qué balance hay de la región este año?



El crecimiento del PIB per cápita potencial de América Latina está todavía en 0,7%, es reducido con respecto a más del 1% que está en las economías avanzadas. Se puede hacer una estrategia gana-gana de mejorar la productividad y al tiempo de inclusión.

Las cifras de crecimiento están muy cercanas a las de prepandemia...



Estamos frente a unos retos estructurales muy fuertes, que si no los resolvemos va a ser muy difícil cambiar el panorama de crecimiento y sobre todo cerrar la brecha con respecto a economías avanzadas, en productividad y el crecimiento per cápita potencial.



En A. Latina hay un potencial enorme gracias a la biodiversidad. Tenemos un tercio de las energías renovables de nuestra matriz energética y dotaciones importantes para todo lo que es energías renovables como el cobre o el litio.



(Vea: Burger King ofrece una vacante para trabajar durante tres días por 3 millones de pesos).



Diana K. Rodríguez T.

Periodista Portafolio