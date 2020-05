Los sectores que siguen reclutando personal a pesar del confinamiento

En medio de la mayor crisis en casi un siglo en EE.UU. y con más de 30 millones de nuevos desempleados, hay sectores que, paradójicamente, viven una bonanza como las pizzerías, empresas de comercio electrónico, redes sociales y de comida para cocinar en casa que están contratando personal de manera masiva.



(Lea: Trabajo virtual: así se mueve el mercado laboral en cuarentena)

Son ya habituales las dramáticas hileras de personas esperando para acceder a bancos de alimentos en todo el país y los gráficos detallados que muestran la escala de la tragedia económica desatada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.



(Lea: Menor ocupación ¿por qué creció la inactividad y no el desempleo?)



Pero los datos también revelan quiénes son los sorprendentes beneficiados: las acciones de Amazon, el gigante electrónico rondan sus máximos históricos; Facebook duplicó en el primer trimestre del año sus beneficios; y las ventas de la cadena de pizzerías Domino's se han disparado un 7 % entre finales de marzo y finales de abril.



(Lea: Abren convocatoria de empleo para transportadores del país)



"Sabemos que muchas personas se han visto afectadas económicamente ya que los trabajos en áreas como la hospitalidad, los restaurantes y los viajes se pierden como parte de esta crisis; damos la bienvenida a cualquiera que no tenga trabajo para que se una a nosotros", apuntó en declaraciones a Efe Anne Laughlin, una portavoz de Amazon, empresa que ha contratado a 175.000 empleados en las últimas semanas.



ECONOMÍA CONGELADA



El virus es un experimento socioeconómico sin igual, que hace apenas unos meses formaba parte de la ciencia ficción: ¿Qué ocurre cuando la actividad se congela por semanas? Desde mediados de marzo, y al igual que la mayoría del planeta, Estados Unidos, la primera economía del mundo, se ha detenido en seco: los desplazamientos se han frenado, las tiendas han cerrado y los ciudadanos se han atrincherado en casa con el objetivo de ralentizar la expansión del coronavirus.



Unas de las consecuencias más graves es arrojar a millones de estadounidenses al desempleo ante la caída en la demanda. "Basados en los recientes informes de desempleo (...) parece estar claro que las pérdidas de trabajos en las últimas cuatro semanas serán las más grandes en la historia de EE.UU.", indicó Dante DeAntonio, economista de Moody's Analytics, en una nota a clientes.



EL PATRÓN DE CONTRATACIÓN VARÍA



Para el profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Till Von Wachter, experto en desempleo, "no es inusual" que algunos sectores aumenten sus contrataciones, incluso en recesiones económicas.



"Es una característica definitoria de las economías modernas y los mercados laborales que la creación de empleos y la destrucción de empleos continúan al mismo tiempo, y lo mismo ocurre en las recesiones. Ahora, la pandemia ha afectado la demanda de los consumidores, y esto ha tenido un impacto en el patrón de contratación que vemos", analizó Von Wachter.



PIZZAS PARA LA RECLUSIÓN



De este modo, se está revelando una bonanza económica en determinados sectores de la

economía. El gigante de comercio electrónico Amazon anunció esta semana la contratación de 175.000 empleados ante el auge de la actividad, mientras que la cadena de pizzas Papa John's ha anunciado planes para aumentar su plantilla en 20.000.



En una entrevista con Efe, el jefe de personal y diversidad de Papa John's, Marvin Boakye, explicó que la empresa con sede en Kentucky es la solución "inmediata y rápida" para aquellas personas que se hayan quedado sin trabajo.



"Estamos en una posición única, al ser un restaurante especializado en entrega y transporte, para ayudar a nuestras comunidades a superar esta crisis", dijo.



SUPERMERCADOS ABRUMADOS



Otra de las compañías que está contratando a buen ritmo durante la actual pandemia es la cadena de supermercados Walmart, el mayor empleador de EE.UU. En un texto enviado a Efe, su vicepresidenta y directora de recursos humanos, Donna Morris, celebra que desde el pasado 19 de marzo la empresa haya contratado a unas 200.000 personas para sus establecimientos y centros de distribución.



"Nos sentimos honrados de poder dar la oportunidad a tantos estadounidenses de trabajar mientras su esfuerzo ayuda a Walmart a servir mejor a los clientes durante este tiempo de mayor demanda", explica Morris, quien no especifica , sin embargo, el tipo de contrato de estos nuevos trabajadores.



FARMACIA, SERVICIO CRÍTICO



Hablar de farmacia en EE.UU. es casi sinónimo de CVS Health. Con casi 10.000 puntos de venta a lo largo y ancho del país, la empresa ha notado en las últimas semanas una mayor demanda de sus productos y servicios de atención médica a medida que sus clientes buscan recursos "críticos" para afrontar la pandemia. Por ese motivo, CVS ha acelerado su estrategia de contratación durante la Gran Reclusión y ha dado trabajo a 50.000 nuevos empleados, especialmente dentro de las comunidades afroamericanas y latinas, según contó a Efe su directora de recursos humanos, Lisa Bisaccia.



EFE