Becas y nuevos mercados: este es el plan de crecimiento de Open English para 2024

Open English anunció recientemente la entrega de 500 millones de pesos en becas enfocadas en el sector turístico en la comuna 13 de Medellín, fruto de una alianza estratégica con el artista urbano Nene, quien, a la vez, tiene las riendas del grupo Son Batá y de la organización Terrazas Verdes. Sin embargo, esto solo es una parte del desarrollo del modelo de negocio de la una de las academias de inglés más conocidas de América Latina.

Para este año, esperan seguir creciendo en mercados consolidados (entre estos Colombia), además de ganar presencia en países de Europa, Asia y Medio Oriente.



Andrés Moreno, presidente y director ejecutivo de Open English, habló con Portafolio y dio detalles de lo que espera la academia virtual del idioma inglés para este año.



¿Cómo funciona la estrategia de entrega de recursos en la comuna 13 de Medellín para el aprendizaje del idioma inglés?



En lo personal, estoy muy emocionado y, como compañía, estamos como mucho entusiasmo con esto, porque es una manera de tener un impacto con personas que quizás no tienen los recursos para poder comprar un curso Open English, pese a que un curso de Open English sea mucho más económico que una escuela tradicional, no tienen los recursos y esto es una manera para ellos de transformar su vida en especial en un lugar donde el turismo es sumamente importante ya, pues llegan 80.000 turistas por mes que hablan inglés, por lo que las personas tiene que hablar inglés para defenderse y para poder vender y dar tours y poder ser exitosos. Es un impacto muy directo en un lugar en Colombia que ha tenido una historia de transformación bellísima en los últimos 20-30 años, así que estamos muy contentos de poder apoyar.



Estamos entregando más de 500 millones de pesos en becas, pero, más que eso, si estamos entusiasmados, porque como parte de lo que estamos haciendo, se hizo un graffiti muy bonito del ‘Parche Bilingüe’ en la comuna y esto hace parte de la idea que queremos transmitir en toda la comuna, de la importancia de poder aprender inglés y cómo esto te cambia la vida.



¿Cómo les fue el año pasado?



Como compañía privada, no estamos dando resultados anuales ni presentándolos, pero, de manera acumulada, ya más de dos millones de personas han aprendido inglés con Open English a nivel global.

Más de 10.000 empresas también han comprado Open English para sus empleados y colaboradores; esa es un área de negocio que comenzó hace tres años y ha crecido de una manera increíble la cantidad de empresas que realmente están impulsando el inglés como una herramienta de comunicación interna, y eso es muy importante para el negocio.



Colombia es uno de los cinco principales mercados globales de Open English. Este es un mercado importante, junto con otros mercados como lo son el mercado hispano en los Estados Unidos, Brasil, México y Turquía, que también es uno de los mercados más grandes que tenemos a nivel global. Se nos ha dado muy bien en Medio Oriente y los resultados han sido fenomenales.



Hemos lanzado ahora una operación en Arabia Saudita y también en Vietnam y en la India, y es muy bonito ver una empresa latinoamericana llegar a tantos lugares nuevos por todo el mundo.



¿Qué esperan para este año como empresa?



En los planes a futuro, la idea es seguir escalando en los mercados, que ya estamos como Colombia, pero también en otros mercados nuevos como Europa, que han sido mercados muy interesantes.



Tenemos Open English Junior, que es para niños entre 7 y 15 años, que es una estrategia muy interesante y otra oportunidad de impacto social muy bonita, porque estamos comenzando desde que los niños son pequeños, entonces ya podemos ver cómo van teniendo esa confianza en el idioma desde temprano.



¿Cómo ha sido la estrategia que ustedes han utilizado para que la gente se interese más en aprender inglés con ustedes?



Estamos buscando maneras, no solamente de hacer donaciones, que siempre es valioso, para que la gente realmente se emocione y que lo sienta como propio.



Trabajar con los líderes musicales de la comuna y hacer un vídeo, hacer una canción, creo yo, va a pegar mucho y van a ver que ese concepto del Parche Bilingüe en Colombia puede tener mucho sentido.



En Brasil, por ejemplo, lo hicimos un poquito diferente, pero con la misma intención. Con el jugador de fútbol Richarlison, que tenía muchos problemas para aprender inglés. Entonces no solamente fortaleció su inglés con Open English, sino que él tiene algunas fundaciones en Brasil que él apoya y, junto con él, llevamos el inglés a estas a través de un programa de becas. Así que estamos buscando maneras de que la beca venga con algo que entusiasme al becado y que sienta que la beca realmente es para él y para ella.



¿La gente realmente está más interesada en aprender inglés?



Hay 1,4 billones de personas en el mundo aprendiendo inglés y, por contexto, hay 300 millones de personas aprendiendo todos los otros idiomas en el planeta.



Eso habla de la importancia del inglés y Colombia, sin duda este no es ninguna excepción a la regla. Es más, Colombia tiene unas necesidades de inglés muy grandes. Todos los estudios que van saliendo de varias compañías muestran que Colombia, desafortunadamente, no tiene un buen nivel de inglés. Nosotros vemos eso como una gran oportunidad para entrar con un servicio realmente diferenciado a un precio mucho más económico que las escuelas tradicionales.



¿Cuál es el factor diferencial que ha hecho que Open English haya llegado hasta donde está?



Lo que quisimos hacer con Open English es darle acceso a clases a profesores, a estudiantes y a profesores nativos 24/7, que ya sean uno a uno o en pequeños grupos de seis personas, de manera que se fomente la conversación.



Comparado ahora con profesores nativos 24/7 es ilimitado, pues se pueden tomar cuantas clases a la hora que sea, pues cada media hora comienzan clases en miles de salones que se abren. No es necesario reservar; se puede entrar y tener una clase en vivo.



Eso es muy diferenciado de las escuelas tradicionales y también es diferenciado a los apps, que enseñan idiomas, y algunas palabras claves, pero no es que enseñen a hablar.



Hablando de flexibilidad, ¿cómo un usuario nuevo puede obtener tarifas cómodas y la posibilidad de elegir sus propios horarios?



En cuanto al tema de horarios, esto es lo más flexible, pues una persona puede hacer ‘log-in’ a la plataforma, sea en su teléfono, computadora o tablet, a la hora que quiera, y cada media hora van a empezar miles de salones en vivo con un profesor que va a estar allí nativo para dar clase. No se tiene que reservar.



Además, hay miles de horas de contenido dentro de la plataforma, para practicar entre las clases en vivo. A esto se le añade la calidad de los profesores, que es muy diferenciada por ser nativos.



Y en cuanto al costo, cada país tiene sus costos diferentes, pero en Colombia somos una fracción del costo de una escuela tradicional y se ofrecen distintos mecanismos de financiamiento para que la persona pueda pagar en moneda local y pueda pagar con ciertas facilidades de pago, dependiendo de su capacidad adquisitiva y del compromiso de la persona. Si es anual, a veces hay descuentos, y también hay distintos momentos publicitarios en televisión, donde también se dan descuentos especiales para que la persona pueda comenzar.



¿Qué pasó con las locaciones físicas de Open English en Bogotá? ¿Siguen funcionando?



No las continuamos. Nos dedicamos al negocio online, pues, durante la pandemia, creció tanto la demanda de inglés online que no tenía sentido seguir con los centros físicos, por lo que nos enfocamos de lleno en el negocio virtual.



JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Periodista de Portafolio