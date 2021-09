Oracle abre vacantes de empleo en Colombia y América Latina

Oracle se encuentra en proceso de reclutamiento de talento en América Latina para la ejecución de nuevos proyectos, razón por la cual anunció la apertura de más de 500 plazas de trabajo en toda la región. Las posiciones abiertas incluyen perfiles muy diversos de profesionales tanto para ventas y preventas, así como atención al cliente y consultoría.



(‘Habrá más beneficios a las empresas que se digitalizaron’).

En Colombia hay disponibles 21 vacantes en áreas de la comunicación, tecnología, marketing e ingeniería. Entre los perfiles solicitados se encuentran: consultor de 5G, consultor de automatización de la nube, líder del programa Oracle Next Education para Latinoamérica y director del programa Oracle Next Education.



Para la postulación, los interesados podrán acceder al siguiente link y conocer detalladamente las principales funciones y responsabilidades que tiene cada cargo. Como requisito se solicita que los aspirantes cuenten con un título profesional y tengan un nivel de inglés avanzado.



(Oracle se queda con las operaciones de TikTok en EE.UU.).



El Gerente de Oracle para Colombia, Fabiano Matos, invita a los jóvenes e interesados a que descubran este mundo de la tecnología y a que exploren las posibilidades que da una empresa como Oracle: “Tenemos un compromiso muy grande con Colombia y por eso estamos en constante búsqueda de oportunidades para profesionales y para quienes ven en la tecnología una herramienta con la que pueden crear posibilidades infinitas. Anímense, conozcan a Oracle, sus productos y servicios, y entren al link para que hagan parte de esta gran comunidad”.



Por su parte, Adrián Durán, vicepresidente senior de Aplicaciones e Industrias para Oracle América Latina, comenta: “Estamos viviendo una verdadera revolución en Oracle América Latina. Una revolución que tiene que ver con el rumbo que viene tomando el mercado y lo que nuestros clientes están necesitando”.



La nueva estrategia de Oracle de cara al mercado estará 100% enfocada en industrias con la misión de impulsar una nueva cultura de servicios mucho más concentrada en acompañar la experiencia de los clientes con las mejores soluciones especializadas y equipos multidisciplinarios.



“Queremos que todos reconozcan a Oracle por esto: si piensas en transformación digital, piensa en Oracle”, agregó Durán. “Y sabemos que las revoluciones las hacen las personas y su conocimiento, por eso estamos invirtiendo fuertemente en atraer a los mejores talentos para formar los mejores equipos y poder ayudar a nuestros clientes a responder a los increíbles desafíos a los que se enfrentan en la actualidad”.



Con más de 30 años de presencia ininterrumpida en América Latina, Oracle pone a disposición de todos sus clientes – como por ejemplo Grupo Bimbo, GNP Seguros, McDonalds (Arcos Dorados), Dorinka (Walmart), Arcor, Televisa, TV Globo, Starbucks, Solistica, Consultatio o Smartfit – décadas de experiencia y conocimiento de la mano de equipos de profesionales que se capacitan constantemente para acompañarlos en su camino de transformación. En este sentido, pronto se anunciarán también nuevas ofertas de entrenamiento con el objetivo de continuar democratizando el acceso a la formación en habilidades clave de cara al futuro para miles de personas en la región.



Es importante mencionar que, actualmente, la compañía ya tiene en marcha programas de formación a costo cero que impactan a grupos objetivo como: niños y jóvenes, emprendedores, mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+. Entre los proyectos que ya operan en Colombia, se destacan la ‘Academia de Ventas’, un programa de formación a costo cero para todas aquellas mujeres que están emprendiendo y buscan fortalecer y digitalizar su negocio.



También se encuentra Oracle Academy, con el software de Alice, que ha capacitado a 4.000 niños de las zonas urbanas y rurales del país en temas de programación y lenguajes de desarrollo como Java. Y que en los próximos años se espera alcanzar la meta de 6.000 capacitados y 500 profesores entrenados para el manejo del software a la hora de incluirlo en los modelos de enseñanza. Por último, está GenO. El programa inclusivo de prácticas profesionales de Oracle, que es otro de estos proyectos que se ha destacado no solo en Colombia, sino en toda Latino América por su propuesta innovadora y basada en la búsqueda de talento sin importar la condición sexual, raza o discapacidad.