Pese a caídas en contratación laboral, hay oportunidades

Al fuerte impacto económico de la pandemia en las empresas, hay que sumarle las repercusiones tanto en los puestos de trabajo existentes como en los de nueva contratación.



En este sentido, aunque la afectación es generalizada, el coronavirus traerá consigo importantes retos en los segmento de jóvenes y por temas género. Y es que solo los primeros, en la medición del mes de abril del mercado laboral del Dane, registraron en el trimestre móvil febrero-abril una tasa de desempleo del 22,8%.



En el estudio de ‘Tendencias Globales de Talento Humano 2020’, la empresa Deloitte pone en evidencia que pese a que los empresarios son conscientes de los beneficios de la contratación juvenil, no la ponen en práctica.



“El 70% de las organizaciones dice que liderar las fuerzas de trabajo multigeneracionales es importante para su éxito en los próximos 12 a 18 meses, pero solo el 10% considera que está muy preparado para abordar esta tendencia”.



Así, aunque las empresas se han apoyado en gran medida en la edad, la investigación sugiere que “la fuerza laboral actual es más compleja que nunca, lo que genera que cualquier perspectiva demográfica posea valor limitado. Las organizaciones están cambiando su enfoque para comprender mejor las actitudes de la fuerza laboral”.



No obstante, Ana María Muñoz Restrepo, gerente de relaciones corporativas y comunicaciones de ManpowerGroup Colombia, manifiesta que este segmento puede tener grandes oportunidades en la crisis.



“Hay una positiva tendencia en la contratación de jóvenes por temas de salud. Es una población que no es la más expuesta a la pandemia, o por lo menos es un público que no es el rango de edad más afectado. Además, usualmente los jóvenes también son están más familiarizados con las tecnologías”.



En términos generales, el segmento de reclutamiento de las compañías también se ha frenado por la pandemia. “Estimamos que la contratación de mandos medios y ejecutivos ha disminuido un 40% desde mediados de marzo”, asegura Beltrán Benjumea, managing director de PageGroup Colombia, para referirse en términos generales a la situación.



En esa línea, la encuesta de contratación de ManpowerGroup refleja que la expectativa para el tercer trimestre es la más baja desde que se realiza la medición: -19%.

Sin embargo, y aunque la caída de nuevo personal va a ser inminente, “hemos identificado que es un buen momento para que las mujeres aprovechen esas oportunidades de empleo, demostrando que la flexibilidad y el trabajo remoto son factibles de hacer, que incluso incrementa la productividad de las empresas”, resalta la gerente de ManpowerGroup. Además, ayuda a “quitar el estigma de que a las mujeres se les dificulta acceder a cargos directivos en el caso de ser mamás, por ejemplo.



Finalmente, el empresario de PageGroup destaca que en junio los procesos de contratación han tenido un incremento del 10% con respecto mayo.