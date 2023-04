Petro y la mintrabajo no participarán del congreso de Asofondos

A pesar de que la agenda del segundo día del congreso anual de Asofondos, el gremio que agrupa a los cuatro fondos privados de pensiones, tenía prevista la participación del Presidente Gustavo Petro, el primer mandatario no estará en el evento.



En su agenda pública, divulgada por Presidencia en la mañana, no se incluyó el espacio.



(Lea también: Esto es lo que ofrece la reforma pensional del gobierno de Petro.)



Sumado a ello, también se canceló la participación de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La funcionaria no participó de la apertura de la segunda jornada del evento, que se da cita en Cartagena este jueves 27 y viernes 28 de abril.



En el marco del congreso de Asofondos, que de desarrolla este jueves 27 y viernes 28 de abril, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han expuesto sus preocupaciones sobre el proyecto de reforma pensional que radicó el Gobierni de Gustavo Petro el mes pasado.



(Lea también: Fondos privados alertan por impacto de reforma pensional en el ahorro.)



Entre los principales reparos que han prsentado los fondos de pensiones, y Asofondos, está el impacto que traería el modelo sobre el ahorro pensional nacional, así como una mayor carga sobre las generaciones futuras, por el traslado de la mayoría de los cotizantes a Colpensiones.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio