Plantean reforma para crear empleo

En un seminario económico organizado por el Banco de la República, el académico y expresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Sergio Clavijo, puso de nuevo sobre la mesa los posibles elementos que debería tener una eventual reforma laboral para Colombia.



De acuerdo con un documento citado por Clavijo durante el foro, aunque el país ha avanzado en materia de formalización laboral, desmonte de 13,5 puntos de costos no salariales, cotización por semanas, entre otros, debe trabajarse en cambios regulatorios para fomentar el trabajo formal y, también la vinculación de los trabajadores a la seguridad social.



Según lo expuesto por el experto, el fin de una reforma estructural laboral que llegue a adelantarse debería lograr incrementar la creación de 175.000 nuevos puestos de trabajo cada año y un aumento de la formalidad de 300.000 nuevas personas.



Esto, como señala el documento referido por Clavijo, llegaría a ser posible con herramientas como establecer un verdadero mecanismo de protección al cesante (que limite el monto del retiro de cesantías en función del salario y otorgue desembolsos mensuales), aplicar topes a los costos de despido y ajustar del salario mínimo de forma tal que sus aumentos no superen las ganancias de productividad laboral.



Por otra parte, durante el Seminario también se conversó alrededor de otras propuestas que debería incluir una reforma estructural laboral como, por ejemplo, poner en marcha un salario diferencial para jóvenes menores de 25 años en periodo de aprendizaje, instaurar un sistema de escrutinio de incapacidades médicas (para evitar falsificaciones) y, también, eliminar el 4% de cargas no salariales que hoy va a las cofamiliares.



Finalmente, estas ideas de reforma expuestas en dirección de aumentar la formalidad, sugieren eliminar los intereses de las cesantías ya que sus inversiones en AFP reconocen intereses reales que han venido promediando un 3% anual.