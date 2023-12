¿Buscando empleo?: oración para encontrar mejores oportunidades laborales

Se acerca el momento de despedir el 2023 y con él algunos ya están preparando su lista de propósitos para el año que comienza.



Entre las metas más comunes a las que se suele aspirar se incluye el mejorar la situación laboral, una petición que muchas personas ponen en manos de Dios con la esperanza de encontrar una guía que les ayude a cumplir ese propósito.

De hecho, en tiempos de incertidumbre, hay quienes encuentran en la oración un recurso espiritual valioso para fortalecer la fe y encontrar el impulso para no perder la esperanza de encontrar un buen trabajo.

A continuación, le compartimos una oración utilizada para encomendar nuevas oportunidades de empleo.

Oración para pedir un buen empleo

El sitio web Oración religiosa comparte un rezo para enfocada en la búsqueda de trabajo:

Amado Dios, hoy me presento ante ti con una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón.



Por favor, guía mis pasos y dame la dicha de encontrar un buen empleo, pues en estos momentos de preocupación solo tú puedes salvarme.



Señor, por favor dame la dicha de poder conseguir un empleo en el que me dignifique, por medio del cual pueda obtener el dinero necesario para mantener a la hermosa familia que tú me regalaste y hacer que no le falte nada.

Permíteme conservarlo y que a través de él pueda progresar, saldar mis deudas y vivir una vida en calma y tranquilidad.



A ti encomiendo mis miedos y preocupaciones económicas y laborales; oriéntame en el esfuerzo diario de buscar trabajo y bendíceme haciéndome conseguir un empleo honesto, digno y estable.



Padre celestial, por favor rodea mi vida con el hermoso brillo de tu luz, alumbra mi camino, ilumina mi mente, disciplina mis fuerzas para el estudio, el trabajo y toca el corazón de aquellos que pueden ofrecerme un empleo.



Amén.

