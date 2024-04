Por qué no se estarían generando suficientes empleos en el país

Las cifras de desempleo en Colombia para febrero fueron, sin lugar a dudas, un campanazo de alerta para los analistas y centros de estudio económico; ya que nuevamente la Tasa de Desocupación (TD) mostró un repunte, lo cual no se veía desde tiempos de pandemia y es preocupante pese a que el crecimiento no fue estadísticamente significativo.



De acuerdo con el Dane, la Tasa de Desocupación para el segundo mes del año quedó en 11,7%, lo cual marca poco movimiento frente al dato alcanzado en febrero del año pasado, cuando marcó 11,4%.



Un reciente análisis del Centro de Estudios Económicos Anif advierte que el incremento en la TD obedece a la caída en la Tasa de Ocupación (TO) que no logró ser compensada por los cambios en la Tasa General de Participación (TGP). Esto quiere decir que el mercado no está generando tanto trabajo como se necesita.



Desempleo FOTO: iStock

“Si bien el resultado se acerca a los niveles pre-pandemia, este tuvo un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto a febrero del año pasado, dando un primer indicio de deterioro del mercado laboral. Ese resultado responde a un incremento en la tasa general de participación (63,7% en febrero de 2023 y 63,8% en febrero de 2024) y un decrecimiento en la tasa de ocupación (56,5% en febrero de 2023 y 56,4% en febrero de 2024)”, explicó.



En números simples: 25,46 millones de personas estaban buscando en febrero de este año, pero tan solo 22,49 millones lograron conseguir uno, dejando fuera a 2,97 millones de colombianos que aparecieron hoy día como desempleados.





Este mismo ritmo se ha visto durante los febrero de los últimos cuatro años, en los que la Tasa de Desocupación fue de 3,08 millones (2020); 3,72 millones (2021); 3,21 millones (2022) y 2,84 millones (2023); cuando se generó menos empleo del necesario.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio