Protección a trabajadores vulnerables afecta creación de empleo formal

El derecho que tiene todo trabajador de no ser despedido al afrontar una situación de vulnerabilidad, definido como estabilidad laboral reforzada, se ha convertido en un obstáculo para la generación de empleo formal en el país.



Según la encuesta ‘Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud en Colombia’ realizada por la firma ManpowerGroup reveló que, para los empresarios del país, este derecho está impactando la dinámica del empleo formal ya que no hay un límite objetivo en la debilidad manifiesta, ni un límite en el tiempo para estas protecciones.

Así las cosas, el 87% de las empresas consultadas afirmó tener casos de estabilidad ocupacional reforzada por salud de personas que por justa causa debía despedir en los últimos 3 años y que por la protección no lo pudo hacer.



De igual manera, el 67% de las empresas y el 73% de las empresas grandes, aseguró que generaría más empleo formal si no fuera por el costo improductivo de la estabilidad ocupacional reforzada por salud de empleados que por justa causa debía despedir y que por la protección no fue posible.



Otro dato relevante del estudio es que cerca del 60% de las empresas de 50 a 249 empleados, ha desistido de contratar personal por temor a la estabilidad. Además, un 52% de las compañías ha detectado el uso de documentación falsa, exageración de síntomas o manipulación indebida para lograr dicha protección por parte de los trabajadores.



“Lo más relevante de la encuesta, no es solo el evidente impacto de esta figura en la generación de empleo formal, sino que muestra la viabilidad de algunas alternativas para abordar esta problemática”, señaló Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.



Al respecto, Echeverri aseguró que el 70% de las empresas considera viable un aumento moderado en los aportes a seguridad social para que sea el sistema quien asuma los costos de estos empleados, de igual manera estarían dispuestos a pagar una indemnización especial para estos casos.



“El reto es generar consensos en el país y evaluar otras alternativas para proteger a quiénes lo necesitan verdaderamente sin endilgar semejante carga a los empresarios. Nos debemos preguntar ¿cuántos empleos estamos dejando de crear?”, afirmó Echeverri.



Finalmente, la investigación de ManpowerGroup compara a Colombia con otros países del mundo respecto al tratamiento que les dan a los trabajadores con afecciones de salud y la obligación de mantenerlos en el trabajo.



Según el análisis, en ninguno de ellos existe una prohibición expresa para finalizar contratos sin importar el tiempo que deba permanecer el empleado en la empresa ni el tipo de contrato por el cual fue vinculado.



Al respecto, ManpowerGroup señala que la OIT ha manifestado que la causa de la terminación de un contrato no puede ser la condición de salud del empleado para que no se configure una discriminación, sino que, existiendo una justa causa, ese vínculo laboral pueda ser finalizado sin considerarse por esta vía que se está vulnerando algún derecho del trabajador.