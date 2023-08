Abecé para entender la reducción de la jornada laboral en el país

El pasado 15 de julio entró en vigencia en el país la Ley 2101 de 2021, una normativa que tiene como objetivo que los trabajadores colombianos laboren menos horas a la semana.



Según lo establece la norma, este ajuste en la jornada de trabajo se implementara de manera gradual, comenzando en 2023 con una reducción de una hora en la semana laboral, pasando de 48 a 47 horas.



La idea con la adopción de esta medida es que se logre un impacto progresivo y que con los años el periodo laboral semanal llegue a 42 horas.



Para entender más las implicaciones y el funcionamiento de esta ley, aquí le explicamos algunos aspectos clave.



Cómo se hará la reducción



La disminución de la jornada de trabajo surgió de las mesas técnicas de los representantes de los trabajadores con delegados del Ministerio del Trabajo, en las que se definió que el tiempo laboral se reduciría gradualmente a 42 horas.



En ese orden de ideas, y según explica Ana María Ceballos, abogada y docente del programa de Derecho de Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina) de Pereira, la normativa establece que a partir de los dos años de su entrada en vigencia, la implementación se hará de manera anual.

“Los empleadores pueden bajar la jornada a 42 si quieren desde ya, sin embargo, se le da un tiempo para que se haga de manera progresiva y puedan acoplarse a la ley”, indicó Ceballos.



Así las cosas, el próximo año, es decir, el 15 de julio de 2024, al tiempo de trabajo se le volverá a restar una hora, por lo que la jornada semanal estará compuesta por 46 horas.



A partir del cuarto año de puesta en marcha de la ley, se realizará una disminución de dos horas cada año hasta llegar al límite establecido de horas semanales. Por lo que en 2025 se pasará a tener una jornada de 44 horas y de 2026 en adelante será de 42.

Jornada laboral iStock

Para quiénes aplica

Esta medida está dirigida para todos los trabajadores formales del país. Es decir, quienes cuenten con un contrato laboral suscrito con un empleador registrado.



En Colombia, actualmente, hay más de 9 millones de empleados que contarían con ese beneficio, exceptuando a las personas que lo hacen en el sector informal.



En lo que se refiere a las personas que cuentan con contratos de prestación de servicios, estas no están contempladas en la norma.



De acuerdo con la docente, lo anterior se debe a que “como no es una relación laboral, sino más bien de mutuo acuerdo o comercial, no aplicaría. Este tipo de contratos le deja al contratista la responsabilidad de pagos de ARL, salud, pensión y demás”.

¿Afecta el salario?



Ceballos explica que la entrada en funcionamiento de la ley no implicará una reducción de la remuneración salarial ni prestacional.



Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha aclarado que si bien el trabajador continuará devengando el mismo salario, si habrá un aumento en el valor de la hora diaria. Es decir, ese incremento compensará el tiempo reducido en la jornada laboral.



Hay que recordar que esta ley establece el máximo de horas que puede trabajar el empleado sin reducir su sueldo. Por lo que puede pactarse una jornada inferior a la de 42 horas, pero nunca más de esa cantidad.

Salario mínimo iStock

Quiénes deben acogerse a la norma



La docente señala que todas las empresas deberán acogerse, por ley, a esta medida de manera inmediata o gradual.



“El Código Sustantivo del Trabajo cambiará y será de 48 a 42 horas semanales, por lo que nadie podrá alegar el desconocimiento de ella para no aplicarla en los plazos establecidos”, destacó Ceballos.

Que se busca con esta reducción



Para Ceballos, uno de los objetivos de esta normativa es esa aplicación del derecho comparado, es decir, cómo funciona en otros países y qué jornadas laborales se tienen de ejemplo en el mundo.



“Hay un factor de lucha de las organizaciones sindicales y los representantes de los trabajadores de mejorar sus condiciones, también buscan equiparar condiciones de trabajo con las realidades de otros países y se le apunta al bienestar físico y emocional, que está directamente relacionado con el tiempo en que se trabaja”, resaltó.



