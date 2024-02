¿Qué hacer si pienso que mi jefe de trabajo me odia? Siga estos 'tips'

Tener una buena relación con sus compañeros de trabajo es indispensable para mantener un ambiente laboral en el que se sienta cómodo, pero, ¿qué pasa si siente que su jefe lo odia? Esto es lo que puede hacer para mejorar el trato con él.



Lo primero que debe saber es que no todas las personas tienen el mismo carácter que usted ni se expresan de la misma manera, además, muchos jefes suelen optar por mantener su distancia con sus subordinados o ser un poco más serios, esto no quiere decir que no le agrade ni mucho menos que lo odie.



Lo mejor en estos casos es procurar llevar una relación amable y sentar las bases en el respeto mutuo para que el trabajo fluya de la mejor manera, para este propósito puede seguir las recomendaciones de los expertos.



Consejos para llevarse mejor con su jefe en el trabajo



Si considera que hubo un problema que debilitara la relación o perdiera la confianza de su jefe, le corresponde asumir la responsabilidad de sus actos. Harvard Business Review aconseja que lo mejor es reconocer el error y disculparse. La buena noticia es que incluso las relaciones profesionales tensas pueden repararse.



Otro de los puntos claves es que se asegure de tener los mismos objetivos en el trabajo, de esta manera, no importa la personalidad de cada uno, buscar las mismas metas y establecer un flujo de trabajo eficiente hará que el ambiente laboral sea más confortable.



El enfoque en el trabajo también es fundamental para llevarse mejor con su jefe, así que concéntrese en lo positivo, Cuanto más se obsesione con los hábitos y comportamiento irritantes de su jefe, más se verá afectada la relación. La recomendación es que trate de encontrar lo positivo y se concentre en las fortalezas que tiene su jefe, no en las debilidades.



Por último, forzar la relación nunca será una alternativa viable, ya que esto podría empeorar las cosas, procure un trato amable y siempre respete los límites que se hayan establecido.



En cualquiera de los casos lo mejor siempre será hablar de frente, si siente que algo está obstruyendo la relación laboral, hable con respeto y exprese su percepción buscando llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.



