¿Qué se sabe de la nueva función de TikTok para buscar trabajo?

TikTok se encuentra en proceso de pruebas de una herramienta que permitiría que los usuarios se conecten con empresas que están en búsqueda de nuevos trabajadores.



Aunque no se ha hecho un lanzamiento oficial, se conoce por ahora, según información de la prensa especializada como Axios, que la herramienta no está integrada dentro de TikTok, pues sería una página web separada a la que se podría acceder utilizando la aplicación.



A través de esta página, la compañía publicaría las vacantes y los requisitos para acceder a ella.



No obstante, los aspirantes a estos cargos sí podrían compartir su hoja de vida por medio de un video de TikTok, en el cual harían una especie de resumen de experiencia laboral de forma audiovisual.



Se sabe que en la actualidad la compañía realiza un piloto de este servicio con un grupo de empresas. TikTok ha contactado a grandes marcas para invitarlos a participar, incluyendo, ligas deportivas y negocios de otros ámbitos.



La inspiración de esta idea , según comentó un alto ejecutivo de TikTok, fue un artículo del ‘Washington Post’ que hablaba acerca de cómo la generación Z está usando la aplicación para dar consejos profesionales, lo que la convertiría en algo más que un medio de entretenimiento.



“Queremos que la gente recurra a TikTok no solo por entretenimiento, sino para aprender algo nuevo, adquirir una nueva habilidad o simplemente inspirarse para hacer algo que nunca antes habían hecho", escribió la compañía en un comunicado difundido en junio de 2020.



Muchos profesionales, como doctores, profesores y psicólogos, se han unido a TikTok para compartir sus conocimientos.



Hace poco TikTok agregó una nueva funcionalidad que le permite a los usuarios ganar dinero mediante un sistema de referidos.



Esto funciona de la siguiente manera: una persona comparte un código de invitación con alguien conocido, quien, a su vez, debe descargar la app e ingresar el código para que ambos reciban una recompensa, que suele ser dinero. Esto busca expandir la interacción de TikTok entre usuarios de todo tipo.