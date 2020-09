¿Qué trabajadores requiere la nueva normalidad?

Colombia estará, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), entre los países miembros del ‘club de las buenas prácticas’ que más pérdida de empleo registrará por la pandemia del coronavirus.



Una visión que comparte la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que, en su más reciente intervención sobre la situación del empleo, indicó que el virus “puso al mundo del trabajo de rodillas y ha puesto de manifiesto las debilidades y ha profundizado las desigualdades ya existentes, especialmente en grupos como las mujeres”.



No obstante, el plan de reactivación económica del país el Gobierno espera crear cerca de un millón de empleos en sectores de infraestructura, mineroenergéticos, de vivienda, entre otros.



Frente a este panorama, firmas especializadas en reclutamiento señalan que el mercado laboral del país se ha seguido moviendo de manera paulatina en profesiones específicas y sostienen que en la nueva realidad serán claves en las personas las habilidades blandas, la capacidad de aprender y adaptarse.



Así lo afirma Ana María Muñoz, Gerente de Relaciones Corporativas y Comunicaciones de ManpowerGroup, quien destaca que los empleadores colombianos han interiorizado lo esencial, que es la tecnología en el mercado para impulsar sus servicios y productos, aspecto que se ve reflejado en la búsqueda de candidatos para sus organizaciones.



“Habilidades tecnológicas, resolución de problemas y la capacidad de aprender y adaptarse, son las principales aristas a la hora de construir un perfil y de reclutar candidatos, sin dejar a un lado la comunicación”, dice Muñoz al respecto.



De igual manera, indica que, frente a los desafíos y la incertidumbre, los empresarios buscan personas que se adapten rápidamente y que, además de conocimiento técnicos, tengan interiorizadas las habilidades blandas para poder enfrentar cualquier acontecimiento.



En esa línea, PageGroup, también referente en el mercado de reclutamiento de profesionales, afirma que de cara al futuro inmediato las organizaciones se concentrarán en la búsqueda de talentos híbridos, lo que se refiere a perfiles con un conjunto de habilidades técnicas y blandas que les permita desempeñar integralmente sus funciones.



“Las habilidades blandas como resolución de conflictos, comunicación asertiva, inteligencia emocional y trabajo en equipo son las que más demandan las compañías hoy y las que más han crecido en un escenario de pandemia como el que atravesamos, mostrando que seguirán siendo indispensables en esta nueva normalidad”, precisa.



Y agrega que en cuanto a competencias técnicas estas suelen variar mucho dependiendo del cargo, pero habrá una clara tendencia hacia perfiles digitales con conocimiento en análisis de datos, marketing digital, inteligencia de negocios, entre otras.



“Por otra parte, el dominio de un segundo e inclusivo de un tercer idioma sigue siendo la habilidad técnica más solicitada y que más escasea en el mercado laboral del país y que seguirá creciendo porque vemos que la virtualidad que hoy vivimos nos conecta con empleados de todo el mundo y en estas interacciones es indispensable poder comunicarnos en un idioma más universal como lo es el inglés”, puntualiza.



¿CUÁLES PUEDEN SER LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS?



Muñoz de ManpowerGroup precisa que el impulso digital que tuvieron los negocios por la coyuntura ha creado plazas para perfiles tecnológicos y digitales, al igual que sectores salud y ‘retail’, pero aún algunos oficios tradicionales siguen siendo demandados.



Estos son algunos de las profesiones que demanda el mercado laboral, basado en la creación de oportunidades de empleo y el estudio: Cerrando la Brecha de Habilidades lo que los trabajadores quieren realizado por ManpowerGroup



- Ingenieros de sistemas

- Servicios en Salud

- Diseñadores gráficos

- Oficios calificados

- Ventas y Marketing

- Contabilidad y finanzas

- Manufactura

- Ingeniería

- Conducción y logística



Por su parte, PageGroup analiza que las profesiones que más crecerán en esta nueva normalidad son las que se relacionan con tecnología, digital y el comercio electrónico. “Vemos como carreras técnicas como programación, desarrollo de software, marketing digital, ingeniería robótica, seguridad de la información, entre otras”, dice.



Y agrega que otro aspecto que crece exponencialmente es el servicio al cliente, incluso a través de plataformas digitales. “También el ‘customer experiencie’ para los canales de venta online serán fundamentales; y la cadena de logística es clave para completar el ciclo de ventas”, concluye.



¿QUÉ TENER EN CUENTA AL MOMENTO BUSCAR EMPLEO?



Para PageGroup, en la nueva realidad es importante que los profesionales de hoy inviertan en su formación blanda. “Si bien muchas de estas habilidades son más difíciles de desarrollar que el conocimiento técnico es importante que encuentren el momento para fortalecerse en su relacionamiento con equipos, en su comunicación y en el manejo de emociones, esas son hoy claves para poder ser competitivo durante un proceso de selección”, explica.



Por otra parte, recuerda que hoy la cantidad de plataformas que ofrecen una formación en línea se convierten en una gran alternativa para sumar a la hoja de vida con conocimientos específicos sobre las áreas de interés y de esta manera robustecer el alcance del perfil.



“Otro factor fundamental es que realmente apliquen a las vacantes que se ajusten a su experiencia profesional y conocimientos, puesto que al aplicar a todo el nivel de frustración será mayor porque los reclutadores no los tomarán en cuenta, por ende, el tiempo para recibir una respuesta positiva puede dilatarse y hacer que la búsqueda sea agobiante”, puntualiza.



Finalmente, Muñoz anota que el punto es que las personas deben saber dónde buscar las vacantes y qué sectores están impulsando el talento humano.



“Salud, alimentos, aseo y cuidado personal, mensajería, TI, educación virtual son por ejemplo alguno de los sectores que siguen generando oportunidades y que no han perdido relevancia en la coyuntura”, anota.





