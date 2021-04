Reclutamiento de personal se apalanca en la ciencia de datos

El mundo entero se encuentra ante el mayor cambio de fuerza laboral y reasignación de actividades desde la Segunda Guerra Mundial, pues los trabajos prometedores que en 2019 eran fundamentales podrían estar obsoletos debido al vertiginoso cambio que se vive en la demanda de habilidades aptas para la era digital que ha llegado. Esto, sin duda, significa la creación de una brecha entre los que tienen las habilidades pertinentes para esta realidad y los que no, de allí el desafío de encontrar el talento capacitado adecuado.



Por ende, la transformación de los procesos de selección está también sucediendo de forma rápida y ha posicionado a las áreas de RR.HH como centros de decisión crítica debido al enfoque de #PeopleFirst que se requiere y una estrategia empresarial cada vez más alineada con esta realidad. Lo que significa que ante la demanda acelerada de nuevas habilidades, se requiere para responder de usar la tecnología para la recolección de datos, su protección y el análisis adecuado, con el fin de encontrar el compromiso, ética, capacitación y habilidades e iniciativas más amplias del talento humano reclutado.



No en vano, un reciente estudio realizado por UBITS ‘El futuro del trabajo en Latinoamérica 2020’ evidenció que el 72.1 % de los gerentes de RR.HH están implementando nuevas tecnologías para agilizar los procesos de selección y reclutamiento. Y su uso con el fin de optimizar tales procesos se aceleró un 67.3 %.



“Las herramientas tecnológicas se convirtieron en los aliados de los reclutadores y el personal de recursos humanos para conectarse con candidatos y no perder los canales de contacto con el talento que buscan, en ManpowerGroup nos apoyamos en plataformas como MIA que es basado en Inteligencia Artificial y procesa hasta 1.000 hojas de vida en un minuto o herramientas de entrevista virtual y seguimiento al candidato”, afirma Juan Camilo Garcés Director Nacional de Operaciones de ManpowerGroup.



La implementación de estos programas tecnológicos le permiten al reclutador gestionar todas las etapas del proceso de forma efectiva y ágil, pero también mantener una comunicación constante de tal forma que los procesos sean confiables. Es así como en ManpowerGroup, líder en soluciones de atracción y empleo significativo, las plataformas avanzadas y los análisis basados en la captura de datos y estadísticas están enfocados en encontrar perfiles aptos dentro de la escasez de talento adecuado que está presentando el mercado laboral actual. Por lo que se implementan pruebas especializadas que brindan información precisa de forma ágil para dar respuestas rápidas sobre los candidatos que se están evaluando y captarlos rápidamente, antes que la competencia.



“Talento en Línea ha sido nuestra Tienda Virtual y única en el mercado. Allí, las pequeñas, medianas y grandes empresas e incluso las personas naturales pueden acceder a una amplia variedad de productos y servicios de talento humano. En este e-commerce, las empresas han podido encontrar el personal que buscan y, además, los candidatos han podido potenciar sus habilidades gracias a los cursos y capacitaciones para la empleabilidad que la plataforma brinda”, explica Garcés.



El profundo análisis soportado en datos y evaluaciones especializadas según el cargo y el perfil que se quiere encontrar de acuerdo al entorno, condiciones y tareas del área específica, agiliza los procesos y disminuye las rotaciones por procesos de selección incompletos o con falta de soporte, pues de acuerdo con el estudio de ManpowerGroup ‘Lo que los trabajadores quieren’, realizar un buen proceso de evaluación aumenta entre 50 a 80% la probabilidad de colocar a la persona correcta en el rol correcto. De igual forma, ofrecer una entrevista estructurada aumentará entre un 13 a 17 % la capacidad de predecir con precisión el desempeño, comparado con un 4 % cuando la entrevista no está estructurada.



El futuro cercano parece regido por habilidades que antes no tenían la misma importancia crítica y estratégica en apariencia, como también por modelos laborales y operativos indiscutibles ahora como el home office que llegaron para quedarse como lo ordinario, de allí la importancia de que las empresas puedan liderar estrategias de reclutamiento que integren todos procesos clave para la efectividad y contención de colaboradores adaptados y productivos en estos escenarios, en pro de una recuperación económica rápida y sostenida, en la que la capacitación, trabajo remoto, bienestar y comunicación resultan ser esenciales desde el momento cero de verdad en la selección y reclutamiento.