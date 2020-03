Reclute al candidato ideal desde la propia oferta laboral

Las ofertas de empleo son en sí mismas un punto de atracción del candidato. Aquellas que no especifiquen un salario, sean publicadas por una empresa confidencial o no describan las funciones del cargo pueden cohibir a los candidatos de postularse a las vacantes.



Un error que muchas compañías cometen es que no son concretas al ofrecer un cargo. “Inicialmente, especifique el cargo concreto que ofrece la empresa. Como reclutador debe tener claro qué tipo de profesional necesita y la vacante que deberá suplir, por ejemplo: ejecutivo de cuenta o analista de nómina. Esto significa saber las funciones que desempeñará, así como la experiencia laboral y requisitos académicos a cumplir”, dice Ximena Morgan, gerente general de elempleo.com.



Con un título claro de lo que la empresa ofrece y necesita se reducirá en tiempo, costos y candidatos no aptos. Así será posible atraer a los aspirantes que más se ajusten a la vacante.



Muchos cargos tienen diversidad de nombres o variaciones en el mercado laboral, pero las funciones pueden llegar a ser las mismas. En elempleo.com se pueden utilizar palabras claves o relacionadas, que amplían el rango de alcance de la vacante. Por ejemplo: celador, vigilante, jefe de seguridad o supervisor.



Para más efectividad, el portal recomienda que las convocatorias masivas se manejen en pocas ofertas, pues crear distintas vacantes para un mismo cargo puede alargar el proceso de reclutamiento, así como su precisión.



“Anunciar el nombre de la empresa -a la que el candidato se postula- y el salario ofrecido generará más confianza y atención entre los interesados –dice Morgan-. Es ideal que el sueldo corresponda a las actividades a desarrollar, así como el nivel de exigencia y experiencia solicitada”.



“Es esencial ser específico en las profesiones que debe tener la persona. Mencionar la experiencia que se requiere, siendo lo más concreto posible, además si el rol requiere el manejo de algún programa, herramienta o sistema. Se debe mencionar en la medida de lo posible el tipo de contrato. De esta forma las áreas de selección lograrán atraer una audiencia mucho más segmentada y con un mayor ajuste al perfil que se busca”, agrega Katherine Bohórquez, consultora senior de e-hunters.



