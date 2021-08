Recomendaciones para conseguir empleo en el sector BPO

En medio de un panorama desafiante para la economía y el trabajo, Unísono, la multinacional de contact center multicanal y BPS, comparte cuatro recomendaciones para que los aspirantes a las convocatorias de empleo en el sector BPO tengan éxito en sus procesos de selección.



Las empresas del sector BPO y Contact Center siguen liderando estrategias de generación de empleo en el país y por ello, las recomendaciones resultan útiles en un contexto en el que la demanda de talento especializado por parte de las organizaciones está en aumento, mientras el desempleo les pisa los talones a los colombianos.



REVISE DE QUÉ SE TRATA LA VACANTE Y CÓMO APLICAR



Uno de los errores más comunes es desconocer a qué tipo de puesto está aplicando, o inclusive la industria en la que se ubica. Conozca qué servicios ofrecen estas compañías, así podrá decidir si aplicar o no a la vacante y desenvolverse con mayor fluidez durante la entrevista.



También es clave que revise lo siguiente: si hay una plataforma específica para ello, si debe enviar su hoja de vida o solo diligenciar esa información en un formulario en línea, los plazos máximos para aplicar, las condiciones del empleo (salario, prestaciones, disponibilidad para mudarse, entre otros).



EVALÚE SI SU PERFIL PROFESIONAL SE AJUSTA A LA VACANTE



Las empresas del sector BPO buscan personas principalmente para los cargos de agente o teleoperador de servicio, coordinador o supervisor de servicio, así como analista de soporte NI y NII. En este sentido, identifique los requisitos que exige cada puesto y analice si su perfil profesional corresponde a ellos.



Para el caso de los agentes, usualmente, se solicita que sean mínimo bachilleres con experiencia deseable en atención al cliente y/o ventas, aunque no es indispensable. Mientras que cuando se trata de coordinadores o supervisores es necesario que, además de la experiencia, cuenten con conocimientos sobre la elaboración de informes, el manejo de equipos de trabajo, indicadores y habilidades en Excel.



Si la vacante es para analistas de soporte, los interesados en postularse deben tener una formación técnica y/o tecnológica en sistemas, eso sumado a una experiencia de 6 a 12 meses en áreas de soporte.



¿QUÉ HABILIDADES BUSCAN LOS RECLUTADORES?



Hoy en día, las empresas no solo valoran la trayectoria académica, sino también las habilidades comerciales y habilidades blandas de los colaboradores. El sector BPO se fija en que los aspirantes tengan habilidades de comunicación, orientación al logro, gestión del cambio, análisis de resultados y gestión interpersonal.



NO SOLO SE TRATA DE FORMACIÓN, TAMBIÉN DE ACTITUD



Durante un proceso de selección es fundamental mostrarse seguro de sus capacidades, sobre todo en la entrevista con los reclutadores. Además, es esencial presentarse con una actitud empática y comprometida, con interés para aprender, desarrollarse y crecer en una compañía de talla mundial del sector BPO. Aquí juega un rol importante lo aconsejado en el primer punto: conocer sobre la industria, permite que pueda hablar con mayor claridad de sus expectativas y objetivos a cumplir en el cargo.



Actualmente, esta industria emplea a más de 600.000 personas, de las que el 67% son mujeres y el 80% jóvenes, apoyando la entrada de las dos poblaciones más afectadas por el desempleo al mercado laboral.



De acuerdo con los más recientes datos publicados por el DANE, la tasa de desempleo en Colombia se ubica en 15,6%, siendo las mujeres una de las poblaciones más afectadas, alcanzando una tasa de desempleo del 19,4% frente al 13% de los hombres. Para el caso de los jóvenes la cifra no es alentadora, en el trimestre móvil marzo-mayo, según el informe de la entidad, la tasa de desempleo de esta población fue de 23,1%.