Reducción de jornada laboral aplicaría para trabajadores domésticos

La Corte Constitucional se encuentra estudiando una demanda acerca de la reducción de la jornada laboral para las personas que trabajan en servicios generales.



Esto se ha dado luego de un concepto enviado por parte de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en el cual señaló que la reducción gradual de la jornada laboral también se debe aplicar para las personas que trabajan en servicios de aseo, siguiendo criterios de proporcionalidad en función de la norma ya vigente.



Según mencionó la jefe del Ministerio Público, la norma se ajusta a la Constitución de 1991 si se interpreta que la reducción de la jornada debe incluir a quienes desempeñan estas labores, pues dicha situación no fue regulada por el Congreso de la República tras expedir la ley.



De igual manera, la procuradora indició que el personal de aseo doméstico debe tener un tiempo máximo de trabajo diario, por lo cual, dentro de la regulación de la norma ya aprobada, se debe fijar dicho límite.



También agregó que en otras sentencias se ha dicho que la exclusión de los empleados y empleadas de servicios de aseo de las normas que establecen dichos límites a su servicio semanal, desconoce la dignidad y las condiciones en las que han de cumplirse las labores.



"En la jurisprudencia constitucional se ha determinado que resultan arbitrarios los tratos diferenciales para el personal que labora en el hogar", dado que impiden la vigencia plena de garantías mínimas en igualdad de condiciones, según la procuradora.



Por último, dados los casos en los cuales los trabajadores de este rubro residan con su empleador y lleguen a prestar sus servicios por más de 48 horas semanales, Cabello sostuvo que, de todas formas, tienen derecho a la reducción de horario, para lo que se tendrá que tener en cuneta las normas en vigencia, cono el caso de la circular 007 del 2022 del Ministerio del Trabajo, para que dicho beneficio se aplique de forma proporcional.



