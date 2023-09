Reforma laboral: en qué toca directamente el proyecto a los empleados

Hace unos días el Gobierno Nacional, a través de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radico ante el Congreso de la República la ponencia del nuevo proyecto de reforma laboral.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



(Vea: Los ocho puntos clave del nuevo proyecto de reforma laboral).

Después de su primer hundimiento, se hicieron algunos ajustes. En general, el objetivo es que los trabajadores recuperen algunos derechos.



Estos son algunos de los principales cambios:



1. Trabajo en la noche se contabiliza desde las 7:00 pm

La propuesta de la reforma es que la noche se empiece a contabilizar desde la siete y no desde las nueve de la noche, es decir que habràn dos horas más de recargo nocturno.



Para los trabajadores que trabajan los domingo de noche se propuso un recargo del 100 % en vez del 75 %.



2. Priorizar los contratos a término indefinido

El proyecto establece que la regla general será contratar a término indefinido , con todas las prestaciones de ley.



(Vea: Gremios ven con reservas el proyecto de reforma laboral).



En caso de los contratos a término fijo o por prestación de servicios podrán ser desde un mes hasta 3 años, con el fin de atender a necesidades temporales.

Contrato FOTO: iStock



3. Más garantías para aprendices o practicantes



El llamado contrato de aprendizaje, con esta propuesta debe contar como mínimo con un salario mínimo, prestaciones sociales, vacaciones, salud, seguridad en el trabajo, libertad sindical y estabilidad laboral.



4. Trabajo en plataformas digitales de reparto



Para aquellas personas que trabajan en las plataformas la reforma propone que existan dos formas de vincularse a las compañías, bien sea independiente y autónomo, que implica que la empresa asume el 60 % de los aportes a salud y pensión y el resto es responsabilidad del trabajador, mientras que si es dependiente o subordinado tendrían que acoger todas las implicaciones legales e este tipo de labor.



(Vea: Teletrabajo: las empresas que estarían obligadas a implementarlo).



5. Simplificar la modalidad de trabajo a distancia



La reforma plantea que para simplificar la comprensión y legislación en torno a las modalidades de trabajo a distancia, que hoy en día se entienden de cuatro diferentes formas, se adopte únicamente la idea de teletrabajo.



Según se manifiesta en el proyecto “la creación del trabajo en casa y trabajo remoto complejizaron el panorama regulatorio de las diferentes modalidades de trabajo a distancia, por su similitud y pocas características diferenciales entre ellas, por lo que se apuesta a la simplificación y la priorización del teletrabajo”,



Además, propone que en empresas que tengan entre 20 a 50 trabajadores deben promover el trabajo a distancia por lo menos en el 5 % de su plantilla, en compañías con 50 y hasta 200 empleados deberán hacerlo mínimo en un 10 % y las que tengan más de 201 empleados deberán garantizar que al menor el 15 % trabaja a distancia.



(Vea: Cómo quedarían las licencias de maternidad y paternidad con la reforma).



6. Derechos para trabajadores domésticos



En Colombia hasta el momento no se reconoce el trabajo domestico o el cuidado como tal, no existe una protección laboral al respecto, de hecho muchas veces no existe un contrato.



Entonces, la reforma para estos casos estipula que debe existir un contrato escrito y que se hará toda una ruta para la formalización.



7. Cotización a tiempo parcial



En esta nueva propuesta se contempla que en las microempresas que tengan hasta 9 empleados pueden realizar los pagos a seguridad social a tiempo parcial, sin embargo aclara que para poder hacerlo debe existir formalmente en la Cámara de Comercio, además de llevar la contabilidad y un registro interno de los contratos laborales suscritos.



(Vea: Horas extra y recargos nocturnos: así quedarían con la reforma laboral).



PORTAFOLIO