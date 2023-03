'Empresarios deberán tener mayor respeto por los trabajadores': CUT

A pesar de las críticas que ha recibido la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro por parte de los gremios y empresarios, desde el lado sindical ven con buenos ojos el proyecto y lo defienden.

En charla con el diario EL TIEMPO, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que la propuesta laboral ayudará a mejorar la estabilidad laboral.

"Busca que los trabajadores recuperen algunos derechos perdidos, que les han quitado a través de varias reformas en los últimos años", le dijo Maltés a EL TIEMPO.

Preguntando por cuáles son esos derechos que se recuperarían, el líder afirmó: "El tema del contrato de trabajo a término indefinido. Nos argumentaron que se iban a crear más empleos y finalmente no sucedió así. También la devolución del pago de los recargos nocturnos, que no redujo los costos salariales ni tampoco aumentó el empleo".

Según Maltés, el aumento de los costos laborales que han criticado los gremios y empresarios no afectaría la generación de empleo.

"Si disminuir los salarios no generó empleo, aumentarlos ahora mínimamente y no a todos los trabajadores no va a repercutir en el desempleo, el cual depende del entorno económico", argumentó.

Precisamente, sobre la relación que se mantiene con el empresariado, el líder sindical comentó que las diferencias entre ambas partes están enfocadas en recargos nocturnos y dominicales y en los contratos a término indefinido, "porque la estabilidad laboral no les gusta (a los empresarios)".

Y les envió un mensaje: "Yo diría que el empresario deberá tener un mayor respeto por los trabajadores", con la reforma laboral.

Finalmente, sobre la reforma pensional, comentó: "Creemos que los afiliados a Colpensiones deben ser las personas que ganen hasta 4 salarios mínimos y no de 3, además que la renta del pilar solidario no sea de 223.000 pesos, sino de 500.000 pesos".

Las críticas

Mientras que Maltés resalta la reforma laboral como algo bueno, gremios como Fenalco y Andi la han criticado.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que “el proyecto deja por fuera a 2 de cada 3 colombianos que integran la población económicamente activa”.

Y agregó que, según cálculos de la agremiación, el desempleo aumentar entre 4,2 a 5,7 puntos porcentuales, llegando a 5 millones de colombianos sin trabajo.

Y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó que en el proyecto de ley no fueron incluidas algunas propuestas que solucionaban las preocupaciones que los empresarios habían planteado durante los cuatro meses de conversaciones.



“La versión definitiva difiere en varios puntos muy sensibles para nosotros de lo que se había visto el lunes. El Gobierno tenía la potestad de hacerlo, pero eso conduce a que la concertación sea en menos puntos de los que originalmente habíamos visto”, sostuvo.

