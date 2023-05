Fedesoft dice que reforma laboral no incluye necesidades tecnológicas

La Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías de la Información (Fedesoft) ha pedido al Gobierno y a los ministerios implicados en la consolidación de la reforma laboral que “impulsen el crecimiento y desarrollo del sector de la tecnología en Colombia”.



Según el gremio, hay preocupación porque “para 2025 habrá un déficit de alrededor de 160.000 talentos para esta industria”.



Frente a esto, Fedesoft, que ha participado en las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Representantes, ha sugerido en diferentes oportunidades que “se amplíe la opción de aprendizaje a otras instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación y no solo a los aprendices del Sena”.

E insistió en que “la automatización no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad de desarrollo para Colombia”.



Ximena Duque Alzate, presidente de Fedesoft, resaltó: “Es crucial abordar la informalidad laboral en Colombia, pero complejizar trámites y aumentar costos no es la solución".



Finalmente, alertó sobre las formas de contratación propuestas en el proyecto y sobre la regulación sindical que sin un propósito claro puede amenazar la productividad a nivel nacional.



Puntualmente sobre la sindicalización, considera que los sindicatos deben trabajar para mejorar las condiciones laborales de todo el entorno, representando tanto a trabajadores como a empleadores..



El gremio finalizó diciendo que se necesita contemplar la realidad de las tecnologías en el país para evitar una desaceleración en la economía.

PORTAFOLIO