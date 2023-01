Reforma laboral: los expertos esperan más análisis técnico

El proyecto contará con 18 ejes temáticos, con temas como los contratos de prestación La reforma laboral de Gustavo Petro está empezando a tomar forma, con la definición de los 18 temas en los que se centrará el proyecto y que quedaron definidos esta semana, tras dos sesiones de la subcomisión designada para esta tarea.



(Vea: Categorías de trabajo que entrarán a discusión de la reforma laboral).



El gobierno, los empresarios y los sindicatos trazaron las primeras líneas de trabajo, pero para los expertos, aún falta una buena discusión técnica en torno a estos elementos.



Entre las temáticas que sostendrán el articulado, que será radicado ante el Congreso de la República el próximo 16 de marzo, están los principios laborales y constitucionales, la estabilidad laboral y modalidades de contratos, la tercerización, subcontratación y unidad de empresa, y el control de uso de contrato de prestación de servicios.



(Vea: Reforma laboral será radicada ante el Congreso el 16 de marzo).



También se tocarán los contratos de aprendizaje, dominicales y festivos, la jornada nocturna; temas como la automatización, la descarbonización, el trabajo en plataformas digitales, y asuntos como el trabajo rural, informal, sexual y migrante, la equidad y la reducción de brechas, así como la asociación sindical, negociación colectiva y huelga.

La estructura de la reforma



Para algunos analistas, como Pablo Adrián Garlati, director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana, lo que se conoce por ahora de cómo se va a estructurar el proyecto no es muy específico.



“Suena muy ambicioso. Son 18 puntos muy generales, y eso es lo máximo que se ha declarado hasta ahora. Habrá que ver sobre qué se trabajará en cada uno y exactamente cuáles son las modificaciones que tienen pensado hacer desde el Gobierno”, indicó Garlati.

El economista destacó que por ahora se han hecho comentarios en relación a asuntos como la jornada nocturna, que el Gobierno ha propuesto que vuelva a ser desde las 6:00 pm, en lugar de las 9:00 pm, o los contratos de prestación de servicios, figura que se busca desincentivar.



(Vea: Consejo Gremial pide asiento en la mesa para debatir reforma laboral).



Según el último reporte del Dane sobre el registro estadístico de relaciones laborales, en octubre de 2022 se identificaron 10,08 millones dependientes y 2,2 millones independientes.



“Aún no es claro qué esperan hacer con ello, y hay que mirar las consecuencias. Incrementar la jornada nocturna es complejo, por ejemplo, porque puede elevar más los costos de contratación y eso puede incidir en la informalidad y el desempleo. Incrementar la protección laboral impactaría a los trabajadores actualmente formalizados, pero eso va en detrimento de los informales”, cuestionó.

De otra parte, el consultor en temas laborales, Juan Carlos Guataquí, destacó que entre las temáticas hay temas importantes e interesantes, como los contratos y la estabilidad laboral, y otros algo genéricos, como la automatización o la descarbonización, pero destacó una conexión en todas las áreas que espera tocar la reforma.



“El articulado de una ley puede terminar siendo algo muy específico en relación con las normas y modificaciones, pero este listado no es mutuamente excluyente, trabajo informal, por ejemplo, se relaciona con los otros 17 temas”, dijo.

Pero también llamó la atención sobre elementos faltantes en las grandes temáticas, como la productividad laboral, que según Guataquí podría ayudar a ‘tender un puente’ para solucionar problemas como los altos costos de contratación; o también la revisión de la legislación laboral con una revisión del código sustantivo del trabajo.



“Es un listado extenso, pero realmente me gustaría ver un documento técnico donde esos temas se pongan en contexto para realizar un diagnóstico integral”, comentó Guataquí.

Otras propuestas



Para construir la reforma, la subcomisión ha tomado en cuenta insumos como la Misión de Empleo, la Misión Alternativa de Empleo y las reformas laborales de México y España.



En el plano local, el centro de estudios Fedesarrollo ha presentado también algunos insumos, encaminados a reducir las persistentes tasas de desempleo, cercanas al 10% y de informalidad, de alrededor de 60%. Su director, Luis Fernando Mejía, comentó en entrevista con Portafolio hace unos días que una reforma laboral es “absolutamente necesaria”.



(Vea: Lo que más le inquieta a Anif sobre la reforma laboral).



Entre las propuestas que ha planteado Fedesarrollo está la reforma a las contribuciones en seguridad social, y los aportes a las cajas de compensación, la creación de un seguro de desempleo no contributivo, fortalecer la pertinencia de la formación para el trabajo y mejorar los sistemas de información pública sobre el mercado laboral.



“Aún no tenemos detalles para hacer los análisis respectivos de las propuestas esbozadas, compartimos algunos elementos, otros no tanto, estamos atentos a escuchar las propuestas del gobierno y proponer las nuestras”, dijo Mejía de servicios, horas extra e informalidad. Ven una estructura pero de forma general.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PERIODISTA PORTAFOLIO