Reforma laboral: los cambios que trae la ponencia que fue radicada

La ponencia de la reforma laboral finalmente fue radicada este miércoles ante la Comisión VII de la Cámara de Representantes. Tras el aplazamiento que se dio el martes a este proceso, el documento de 82 artículos finalmente está listo para su primer debate en el Congreso.



Entre los principales cambios que trae el texto en comparación con el proyecto original radicado por el Gobierno se destaca la modificación en la jornada diaria, también en las condiciones en que se pagará el recargo por los dominicales, y la creación de un contrato para los trabajadores de las aplicaciones de domicilios.



La coordinadora ponente de la iniciativa, María Fernanda Carrascal, representante por el Pacto Histórico, destacó que con la radicación de la ponencia positiva, el Congreso asume tres compromisos: que el diálogo social seguirá siendo el norte, que las garantías de trabajo decente no son negociables y que seguridad jurídica de los empresarios es prioritaria



“Han sido semanas de diálogo permanente: al menos 12 reuniones entre Congresistas ponentes, las UTL, la Ministra y sus asesores. De los 82 arts. que componen la versión actual de la Reforma, hemos alcanzado acuerdos en el 50 % y el resto lo sacaremos adelante en el debate legislativo”, dijo Carrascal.

Las modificaciones

El cambio más llamativo del proyecto, y que fue ha sido uno de los mayores puntos de discusión entre empresarios y el Gobierno es la duración de la jornada diaria. El Gobierno buscaba que esta iniciara a las 6:00 am, y se extendiera hasta las 6:00 pm y que desde las 6:00 pm iniciara la jornada nocturna.



Pero la ponencia modifica esta propuesta, de modo que la jornada nocturna iniciaría a las 7:00 p.m. y no a las 6:00 p.m. De acuerdo con el texto de la ponencia, se tuvo en cuenta que la fracción entre las 6:00 p.m. a las 7:00 p.m. sería la de mayor impacto con la medida.

La ponencia, además, especifica algunas exclusiones, como en los casos de jornada especial prevista en la Ley 1920 de 2018, que cobija al personal operativo de vigilancia y seguridad privada, y en decretos reglamentarios.



Otro de los grandes cambios frente al proyecto original, y que ya había anticipado Portafolio, tiene que ver con los recargos en el pago de los dominicales, que pasarían del 75% al 100%.



Si bien la ponencia mantiene este punto, se estableció que sería de forma transitoria, e iría incrementando entre 2024 y 2026. Así se pagarían al 80% a partir de julio de 2024, 90% desde julio de 2025 y se llegaría al 100% desde julio de 2026.



La otra gran diferencia de la ponencia frente al texto original radica en los contratos para los trabajadores de las apps de domicilios. La ponencia propone la figura de un "contrato especial o alterno" para la vinculación de trabajadores de plataformas digitales de tecnologías de reparto.



Allí se establece que el Gobierno Nacional, en cabeza del ministerio del trabajo, "expedirá la reglamentación del contrato especial o alternativo, en un término de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley".



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio